La Armada de España presentó un submarino sin habitaciones ni baño para sus 43 marineros

Fue entregado oficialmente a la Armada en noviembre de 2023, marcando el regreso de España al reducido grupo de países capaces de construir sus propios submarinos modernos. Pero su mayor fortaleza tecnológica también impone un precio humano, el espacio.

Dentro del submarino viven 43 marineros. No hay habitaciones privadas. No hay puertas que se cierren para aislarse. No hay un baño individual donde el cuerpo pueda descansar sin testigos. Solo tres retretes y dos duchas compartidas para toda la tripulación.

Isaac Peral (S81) (1)

Cómo viven los soldados en este submarino

Los marineros duermen en literas estrechas, apiladas como estantes humanos. El espacio está calculado al milímetro. Cada rincón pertenece a una función. Válvulas, cables, sistemas de combate, motores. El submarino contiene más de 6.000 cables y 10.000 tuberías, un entramado nervioso que mantiene la nave viva, pero que también limita el espacio disponible para quienes la habitan.

La rutina es estricta. Las duchas se usan por turnos. Los baños se administran con disciplina. Incluso la comunicación con el exterior es limitada, y el acceso a internet no existe. La vida se reduce a la misión, al equipo, al tiempo suspendido bajo el agua. Ademas cuenta con

El armamento de los submarinos nace del empleo de sus 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm, a través de los cuales se pueden lanzar misiles, torpedos y minas.

El misil que arma es el Sub Harpoon bloque II diseñado para neutralizar unidades de superficie y blancos en tierra cercanos a costa.

El torpedo con el que está equipado es el Seahake mod 4 (contra buques y submarinos) de origen alemán y que tiene un alcance de hasta 50 km.

Por eso muchos lo llaman “la jaula”. No por su tecnología, sino por su realidad. Porque dentro de este submarino, el mundo se vuelve pequeño. El océano es infinito, pero la vida ocurre en unos pocos metros de metal. Allí, donde la luz del sol no llega, 43 personas viven juntas en un equilibrio frágil entre el avance tecnológico y el límite físico del cuerpo humano.