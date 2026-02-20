Rusia revive un submarino bestial militar que pueden descender hasta 6.000 metros

El titanio es clave en este diseño. Es más liviano que el acero, pero extremadamente resistente, lo que permite al Losharik soportar presiones equivalentes a cientos de atmósferas. Gracias a esta ingeniería, puede operar a profundidades de varios miles de metros, muy por debajo del límite habitual de los submarinos militares, que normalmente no superan los 300 a 600 metros.

Submarino Ruso (2)

El submarino de Rusia que vuelve a la vida

Este submarino de Rusia es impulsado por un reactor nuclear, lo que le otorga autonomía prolongada y capacidad para misiones complejas en el fondo oceánico. Puede desplazarse lentamente sobre el lecho marino, utilizar brazos manipuladores para interactuar con objetos y realizar tareas como recuperar equipos, instalar sensores o inspeccionar infraestructuras submarinas.

Según la BCC tras un incendio en 2019 quedó deshalitado. Sin embargo, desde el 2024, se viene realizado pruebas para que vuelva a navegar en el océano. Sus misiones están destinadas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. Sin embargo, analistas militares señalan que estas capacidades también tienen un valor estratégico significativo, ya que permiten acceder a infraestructuras críticas submarinas en un entorno donde la vigilancia es limitada.