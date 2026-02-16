La Armada de la República de Corea (ROKN) está preparándose para un salto cualitativo en su capacidad submarina con la futura construcción de sus primeros submarinos nucleares bajo el programa KSSIII BatchIII, marcando un hito en la historia naval surcoreana y en la dinámica de poder en el Indo-Pacífico.
Corea del Sur comienza la construcción de su submarino más avanzado: el KSS-III Batch-III
La iniciativa de construir submarinos nucleares representa no solo una modernización de la flota sudcoreana, sino también un paso importante en la consolidación de capacidades
Hasta ahora, Corea del Sur ha estado desarrollando exitosamente su programa KSSIII, que incluye tres etapas (BatchI, BatchII y BatchIII) de submarinos de ataque diseñados y fabricados con tecnología local. Esta serie representa la transición de plataformas dieseleléctricas de gran capacidad hacia submarinos de mayor autonomía y capacidad de combate.
Según fuentes abiertas recientes, la construcción del primer submarino nuclear de la serie KSSIII BatchIII está prevista para comenzar en 2028, después de años de desarrollo tecnológico y planificación institucional. Este submarino será un avance respecto a los modelos anteriores debido a su propulsión nuclear, que ofrece mayor autonomía bajo el agua, capacidad de permanencia prolongada en inmersión y un alcance extendido más allá de las aguas cercanas al territorio coreano.
Este hito no solo tiene implicaciones técnicas, sino también geopolíticas y estratégicas. El proyecto se desarrolla en estrecha coordinación con Estados Unidos, que juega un rol clave en el suministro de combustible nuclear y en asegurar que el avance cumpla con las obligaciones de Corea del Sur bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). .
Aunque Corea del Sur ha subrayado que estos submarinos emplearán propulsión nuclear con fines exclusivamente pacíficos (es decir, sin armamento nuclear), la cooperación estadounidense es esencial para asegurar marcos regulatorios, asistencia técnica con reactores y procedimientos de seguridad y mantenimiento
El desarrollo de un submarino nuclear propio marca un cambio significativo en las capacidades de la ROKN. Mientras que los submarinos BatchI y Batch II combinan motores tradicionales con tecnologías avanzadas como baterías de iones de litio y sistemas de lanzamiento vertical para misiles de crucero o balísticos, el Batch III promete mayor autonomía estratégica, permitiendo a Corea del Sur patrullar zonas más distantes y operar de manera más prolongada sin reabastecimiento.
Si bien el diseño final del BatchIII aún no está totalmente definido públicamente, analistas coinciden en que será una evolución directa del programa existente, con un desplazamiento, sistemas y capacidades ampliadas que reflejen años de acumulación tecnológica y experiencia industrial.