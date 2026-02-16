Corea del Sur comienza la construcción de su submarino más avanzado: el KSS-III Batch-III

Este hito no solo tiene implicaciones técnicas, sino también geopolíticas y estratégicas. El proyecto se desarrolla en estrecha coordinación con Estados Unidos, que juega un rol clave en el suministro de combustible nuclear y en asegurar que el avance cumpla con las obligaciones de Corea del Sur bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). .

_Programa KSSIII BatchIII (1)

El diseño de este submarino de Corea del Sur

Aunque Corea del Sur ha subrayado que estos submarinos emplearán propulsión nuclear con fines exclusivamente pacíficos (es decir, sin armamento nuclear), la cooperación estadounidense es esencial para asegurar marcos regulatorios, asistencia técnica con reactores y procedimientos de seguridad y mantenimiento

El desarrollo de un submarino nuclear propio marca un cambio significativo en las capacidades de la ROKN. Mientras que los submarinos BatchI y Batch II combinan motores tradicionales con tecnologías avanzadas como baterías de iones de litio y sistemas de lanzamiento vertical para misiles de crucero o balísticos, el Batch III promete mayor autonomía estratégica, permitiendo a Corea del Sur patrullar zonas más distantes y operar de manera más prolongada sin reabastecimiento.

Si bien el diseño final del BatchIII aún no está totalmente definido públicamente, analistas coinciden en que será una evolución directa del programa existente, con un desplazamiento, sistemas y capacidades ampliadas que reflejen años de acumulación tecnológica y experiencia industrial.