Ariel Broggi, tras la caída injusta de Gimnasia y Esgrima: "El equipo hizo todo para ganar"

Broggi insistió en la superioridad de su equipo en la etapa complementaria y en la cantidad de situaciones generadas: “Tuvimos muchísimas oportunidades de gol. Si hubiéramos empatado rápido al inicio del segundo tiempo, con el impulso y las sensaciones que teníamos, seguramente podíamos ganar el partido. Estamos tristes porque la realidad es que el equipo dio todo, hizo un gran esfuerzo”.

Embed - Ariel Broggi tras la caída del Lobo ante Gimnasia La Plata

El DT resaltó el impacto positivo de los cambios y el corazón de sus dirigidos: “Los chicos que entraron jugaron muy bien, cambiaron el partido. Le dieron mucha más libertad, frescura y energía. Me quedo con eso: cuando un equipo tiene nueve o diez chances claras, es dinámico, tiene corazón y entrega todo en la cancha… esos son los jugadores que me representan. No nos vamos con las manos vacías en cuanto a lo que el equipo dio”.

Consultado sobre el trago amargo de la derrota, Broggi fue contundente al marcar la injusticia del resultado: “No merecíamos perder no solo hoy, sino también contra Talleres. Pero esto es fútbol y no valen los méritos, valen los resultados. De todas maneras, la sensación es muy buena respecto a lo que el equipo entregó en la cancha”.

Embed - EL CHELO TORRES FUE EL AUTOR DEL TRIUNFO DEL LOBO PLATENSE | Gimnasia (M) 0-1 Gimnasia LP | RESUMEN

Con la mirada ya puesta en el próximo compromiso, el entrenador cerró con optimismo: “Quiero entrenar mañana y que llegue rápido el partido contra Independiente. Vamos a ir en busca de la victoria”.

Los números de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima lleva 6 presentaciones en este Torneo Apertura y no ha empatado ya que acumula 6 puntos por 2 triunfos, y 4 derrotas.

En la primera fecha le ganó 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y luego en su debut de local perdió 1 a 0 ante San Lorenzo.

En su visita a Santa Fe fue goleado por Unión 4 a 0, luego le ganó 1 a 0 a Instituto, venía de perder ante Talleres 2 a 1 y este viernes cayó 1 a 0 ante Gimnasia La Plata.

Acumula 3 goles a favor y 8 en contra.