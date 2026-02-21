Ariel Broggi, tras la caída injusta de Gimnasia y Esgrima: "El equipo hizo todo para ganar"

El técnico de Gimnasia y Esgrima, Ariel Broggi, visiblemente frustrado pero orgulloso de sus jugadores, analizó el encuentro y no ocultó su malestar por un resultado que consideró injusto.
La derrota por la mínima ante Gimnasia La Plata dejó un sabor amargo en el Víctor Antonio Legrotaglie ya que el Lobo dominó gran parte del segundo tiempo y generó múltiples ocasiones de gol, pero se quedó con las manos vacías tras el 1-0 en contra por la sexta fecha interzonal del Torneo Apertura.
En la conferencia de prensa, el entrenador del Lobo mendocino fue claro al destacar el esfuerzo colectivo: “El equipo hizo todo no solo para empatar, sino para ganar. En el primer tiempo no estuvimos en nuestro mejor nivel, pero el rival nunca fue superior. En el segundo tiempo fuimos ampliamente mejores, lo buscamos por todos lados. Un equipo no puede hacer más para ir a buscar un partido así”.
Broggi insistió en la superioridad de su equipo en la etapa complementaria y en la cantidad de situaciones generadas: “Tuvimos muchísimas oportunidades de gol. Si hubiéramos empatado rápido al inicio del segundo tiempo, con el impulso y las sensaciones que teníamos, seguramente podíamos ganar el partido. Estamos tristes porque la realidad es que el equipo dio todo, hizo un gran esfuerzo”.
El DT resaltó el impacto positivo de los cambios y el corazón de sus dirigidos: “Los chicos que entraron jugaron muy bien, cambiaron el partido. Le dieron mucha más libertad, frescura y energía. Me quedo con eso: cuando un equipo tiene nueve o diez chances claras, es dinámico, tiene corazón y entrega todo en la cancha… esos son los jugadores que me representan. No nos vamos con las manos vacías en cuanto a lo que el equipo dio”.
Consultado sobre el trago amargo de la derrota, Broggi fue contundente al marcar la injusticia del resultado: “No merecíamos perder no solo hoy, sino también contra Talleres. Pero esto es fútbol y no valen los méritos, valen los resultados. De todas maneras, la sensación es muy buena respecto a lo que el equipo entregó en la cancha”.
Con la mirada ya puesta en el próximo compromiso, el entrenador cerró con optimismo: “Quiero entrenar mañana y que llegue rápido el partido contra Independiente. Vamos a ir en busca de la victoria”.
Gimnasia y Esgrima lleva 6 presentaciones en este Torneo Apertura y no ha empatado ya que acumula 6 puntos por 2 triunfos, y 4 derrotas.
En la primera fecha le ganó 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y luego en su debut de local perdió 1 a 0 ante San Lorenzo.
En su visita a Santa Fe fue goleado por Unión 4 a 0, luego le ganó 1 a 0 a Instituto, venía de perder ante Talleres 2 a 1 y este viernes cayó 1 a 0 ante Gimnasia La Plata.
Acumula 3 goles a favor y 8 en contra.