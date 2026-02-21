Cuáles son las mejores playas del mundo este 2026: conoce el ránking de TripAdvisor

Isla Pasión Isla Pasión se encuentra al norte de Cozumel, en el estado de Quintana Roo.

En segundo lugar se ubicó Playa de Elafonissi , del suroeste de Creta, Grecia. Lo más impactante de este destino es que tiene playas de arena rosada con aguas turquesas tan cristalinas que permiten ver tus pies sumergidos. Es uno de esos lugares que tienes que ver para creer, con lagunas poco profundas que permiten hacer natación, esnórquel y otras actividades. Los atardeceres aquí, son los mejores.

Balos Lagoon, de Creta, Grecia, ocupó el tercer puesto. Es un sitio perfecto para quienes buscan tranquilidad y estar alejado de las multitudes. Ofrece aguas cristalinas y arena blanca y suave con un ambiente semiprivado. Es de fácil acceso, y tiene aguas tranquilas, así que es perfecto para familias con niños. El bar de la playa sirve bebidas y refrigerios para los que tienen apetito.

Eagle Beach La playa Eagle Beach es uno de los principales puntos de anidación de tortugas marinas en Aruba.

La playa Eagle Beach, en Aruba, se coronó en el cuarto lugar mundial. Es una costa de gran amplitud, con arena blanca de granos finos, un frente costero con menos construcciones pegadas al mar y un horizonte limpio que transmite calma. Los árboles divi-divi, inclinados por el viento, funcionan como emblema visual del destino. A esto se suma que tiene un clima estable durante gran parte del año y un mar claro que suele lucir tonalidades turquesa.

Si quieres conocer el resto de la lista que expone las mejores playas del 2026, puedes visitar la página oficial de TripAdvisor.