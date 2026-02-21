Cuáles son las mejores playas del mundo este 2026: conoce el ránking de TripAdvisor

TripAdvisor es una plataforma donde los usuarios de internet dejan opiniones sobre apartamentos, hoteles, playas, restaurantes y negocios. Así, permite a los viajeros planificar, comparar precios y reservar experiencias basándose en reseñas y fotos honestas generadas por usuarios. Todos los años, publica sus premios destacando los mejores destinos del mundo.
En esta oportunidad, exploramos cuáles salieron distinguidas como las mejores playas del mundo, tras la publicación de los premios Travelers’ Choice® Best of the Best 2026 de TripAdvisor. Se trata de un ránking que "celebra el más alto nivel de excelencia en viajes y se les otorga a aquellos que reciben un gran volumen de opiniones y comentarios excepcionales", afirma el sitio web oficial.
Mejores playas del mundo en 2026
El primer puesto fue para Isla Pasión, en Cozumel, México. Se trata de un sitio muy recomendado para relajarse, un islote privado paradisíaco conocido por sus aguas cristalinas azul turquesa, arena blanca y densa vegetación. El amable personal del lugar hace que todo funcione sin problemas, con excelente comida y actividades divertidas.
En segundo lugar se ubicó Playa de Elafonissi , del suroeste de Creta, Grecia. Lo más impactante de este destino es que tiene playas de arena rosada con aguas turquesas tan cristalinas que permiten ver tus pies sumergidos. Es uno de esos lugares que tienes que ver para creer, con lagunas poco profundas que permiten hacer natación, esnórquel y otras actividades. Los atardeceres aquí, son los mejores.
Balos Lagoon, de Creta, Grecia, ocupó el tercer puesto. Es un sitio perfecto para quienes buscan tranquilidad y estar alejado de las multitudes. Ofrece aguas cristalinas y arena blanca y suave con un ambiente semiprivado. Es de fácil acceso, y tiene aguas tranquilas, así que es perfecto para familias con niños. El bar de la playa sirve bebidas y refrigerios para los que tienen apetito.
La playa Eagle Beach, en Aruba, se coronó en el cuarto lugar mundial. Es una costa de gran amplitud, con arena blanca de granos finos, un frente costero con menos construcciones pegadas al mar y un horizonte limpio que transmite calma. Los árboles divi-divi, inclinados por el viento, funcionan como emblema visual del destino. A esto se suma que tiene un clima estable durante gran parte del año y un mar claro que suele lucir tonalidades turquesa.
