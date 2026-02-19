Atención viajeros que van a La Serena: las 7 playas que Chile habilita para el baño

En la comuna de Coquimbo se concentran 7 playas habilitadas para el baño, perfectas para quienes viajan a La Serena y buscan opciones seguras y cercanas. Estas son: La Herradura, La Herradura Chica, Peñuelas, Guanaqueros (Rosa Agustina), Socos, Puerto Veleros y Playa Grande. Todas cuentan con supervisión y condiciones óptimas, aunque siempre es clave revisar la app antes de ir, ya que el estado puede variar por clima o marejadas.

playa la serena chile Las playas en la zona de Coquimbo son de las mejores dentro de Chile.

Otras playas para bañarse en Chile

En la zona urbana destacan La Herradura y Peñuelas como las playas favoritas de los turistas. La primera de ellas impresiona con su arena blanca fina y aguas tranquilas, ideales para familias con niños o para practicar deportes acuáticos como kayak y paddle surf. La segunda, por su parte, enamora con sus atardeceres espectaculares sobre la bahía, convirtiéndose en un spot perfecto para relajarse al final del día.