Atención viajeros que van a La Serena: las 7 playas que Chile habilita para el baño

Chile ofrece una amplia variedad de playas aptas para el baño durante el verano, seleccionadas por cumplir con condiciones ideales: pendiente suave, arena limpia, oleaje moderado y ausencia de remolinos o rocas peligrosas. En la zona de Coquimbo, cerca de La Serena, la aplicación oficial Playas Chile actualiza constantemente el estado de los balnearios, garantizando seguridad para los visitantes que disfrutan del mar en lo que queda de temporada.
En la comuna de Coquimbo se concentran 7 playas habilitadas para el baño, perfectas para quienes viajan a La Serena y buscan opciones seguras y cercanas. Estas son: La Herradura, La Herradura Chica, Peñuelas, Guanaqueros (Rosa Agustina), Socos, Puerto Veleros y Playa Grande. Todas cuentan con supervisión y condiciones óptimas, aunque siempre es clave revisar la app antes de ir, ya que el estado puede variar por clima o marejadas.
Otras playas para bañarse en Chile
En la zona urbana destacan La Herradura y Peñuelas como las playas favoritas de los turistas. La primera de ellas impresiona con su arena blanca fina y aguas tranquilas, ideales para familias con niños o para practicar deportes acuáticos como kayak y paddle surf. La segunda, por su parte, enamora con sus atardeceres espectaculares sobre la bahía, convirtiéndose en un spot perfecto para relajarse al final del día.
La Herradura Chica, ubicada en Guayacán, es una playa ofrece una alternativa más tranquila y resguardada dentro de la misma área urbana de Chile, pero con menos multitudes y un ambiente familiar. Es una excelente opción para quienes buscan calma sin alejarse mucho del centro de Coquimbo o La Serena.
Más al sur, a unos 45 minutos en auto, Guanaqueros destaca por su bahía protegida y oleaje suave, ideal para juegos acuáticos y disfrutar del mar sin preocupaciones. Playa Grande y Puerto Veleros complementan esta zona de Chile con espacios amplios y vistas privilegiadas, perfectos para un día completo de sol y playa. Finalmente, Socos (en Tongoy) invita con aguas más cálidas y calmas, ideales para bañarse en familia o simplemente flotar disfrutando del paisaje nortino.