Piedras tacitas, el extraño hallazgo arqueológico en un pueblo de Chile

El llamativo turístico del pueblo consiste en bloques de piedra, a menudo de color amarillento, con decenas de huecos o "tacitas" de diferentes tamaños y profundidades. Estos morteros múltiples en rocas se encuentran concentrados en un área específica, descrita como una especie de "catedral de piedra" natural. Estudios arqueológicos indican que fueron elaborados por pueblos prehispánicos, posiblemente cazadores-recolectores o grupos agrícolas tempranos del período Arcaico o Cerámico Temprano.

pueblo rungue 2 El pueblo no está dentro de los más conocidos en Chile.

El sitio arqueológico principal es el conocido como Piedras Tacitas de Rungue, ubicado en las cercanías del pueblo. Investigaciones han registrado múltiples bloques con tacitas. Estas piedras se usaban probablemente para moler recursos vegetales, minerales o incluso en prácticas rituales, aunque su función exacta sigue en debate.

El pueblo de Rungue ofrece otras atracciones complementarias, como el embalse para actividades recreativas (pesca, kayak o picnic), senderos para caminatas y observación de aves. Mantiene un carácter rural tranquilo, con casas tradicionales y campos agrícolas. Visitar el sitio de piedras tacitas es gratuito y se puede combinar con un recorrido por la comuna de Tiltil, que incluye otros vestigios prehispánicos y atractivos naturales.