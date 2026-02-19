Piedras tacitas, el extraño hallazgo arqueológico en un pueblo de Chile

A unos 50 kilómetros al norte de Santiago de Chile, existe un pueblo rural ubicado junto a un embalse. Este lugar cuenta con un entorno de cerros bajos, vegetación mediterránea y acceso fácil desde la capital por la carretera principal. Pero sobre todo, es llamativo para el turismo por su arqueología.
El pueblo sirve como punto de paso para viajeros que van hacia el norte o hacia la cordillera, y ofrece servicios básicos como estaciones de servicio y pequeños comercios. Su principal interés turístico radica en un sitio arqueológico cercano con formaciones rocosas únicas que han intrigado a investigadores durante décadas.
El pueblo con historia arqueológica en Chile
Este pueblo se llama Rungue. Su nombre proviene del mapudungún "Rüngi", que significa colihue, una planta nativa común en la zona. Se desarrolla alrededor de un embalse homónimo, construido en la década de 1950 para riego agrícola, y cuenta con una población reducida que combina actividades rurales con turismo incipiente.
El llamativo turístico del pueblo consiste en bloques de piedra, a menudo de color amarillento, con decenas de huecos o "tacitas" de diferentes tamaños y profundidades. Estos morteros múltiples en rocas se encuentran concentrados en un área específica, descrita como una especie de "catedral de piedra" natural. Estudios arqueológicos indican que fueron elaborados por pueblos prehispánicos, posiblemente cazadores-recolectores o grupos agrícolas tempranos del período Arcaico o Cerámico Temprano.
El sitio arqueológico principal es el conocido como Piedras Tacitas de Rungue, ubicado en las cercanías del pueblo. Investigaciones han registrado múltiples bloques con tacitas. Estas piedras se usaban probablemente para moler recursos vegetales, minerales o incluso en prácticas rituales, aunque su función exacta sigue en debate.
El pueblo de Rungue ofrece otras atracciones complementarias, como el embalse para actividades recreativas (pesca, kayak o picnic), senderos para caminatas y observación de aves. Mantiene un carácter rural tranquilo, con casas tradicionales y campos agrícolas. Visitar el sitio de piedras tacitas es gratuito y se puede combinar con un recorrido por la comuna de Tiltil, que incluye otros vestigios prehispánicos y atractivos naturales.