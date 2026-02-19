Es el pueblo más bello del planeta, está en Argentina y tiene 1500 habitantes

No es casualidad que sus edificios tengan ese estilo. Este pueblo argentino tiene más de 250 años de existencia y ha sabido mantener sus tradiciones a lo largo de tantas décadas. Incluso siguen existiendo las casas de adobe, piedra y paja y las calles empedradas.

Además de ser elegido uno de los pueblos más hermosos del mundo, desde 1995 es Lugar Histórico Nacional. Cuenta con varios lugares para visitar, entre los que sobresalen un faro y la Iglesia, que es como viajar hacia el pasado.

pueblo, bonito, argentina.jpg

Cómo llegar al pueblo de Iruya

Para llegar al pueblo de Iruya, la mejor forma de hacerlo en auto es desde la provincia de Jujuy a través de la Ruta Nacional 9 y luego por la Ruta provincial 13.

En tanto, desde Salta se puede acceder desde Isla de Cañas en un camino que es solamente apto en invierno y que se lo debe conocer muy bien. Si no, también hay empresas de ómnibus que llegan hasta el pueblo de Iruya.