Es el pueblo más bello del planeta, está en Argentina y tiene 1500 habitantes

En Argentina son muchos los pueblos que pueden ser calificados de hermosos, pero uno de ellos fue elegido entre los 50 principales del mundo. Se trata de Iruya, en la provincia de Salta.
El pueblo de Iruya tiene varias particularidades. Para empezar, cuenta con poco más de 1500 habitantes y visitarlo es como viajar en el tiempo a un lugar que transmite paz y relajación desde el primer momento en que se pisa una calle.
Cómo es el pueblo de Iruya, uno de los más hermosos del mundo
El pueblo de Iruya está ubicado a 307 kilómetros de la capital de Salta y esto dentro de la reserva de biosfera de las Yungas. Se encuentra rodeado por dos ríos y tiene calles muy estrechas con una marcada edificación colonial.
No es casualidad que sus edificios tengan ese estilo. Este pueblo argentino tiene más de 250 años de existencia y ha sabido mantener sus tradiciones a lo largo de tantas décadas. Incluso siguen existiendo las casas de adobe, piedra y paja y las calles empedradas.
Además de ser elegido uno de los pueblos más hermosos del mundo, desde 1995 es Lugar Histórico Nacional. Cuenta con varios lugares para visitar, entre los que sobresalen un faro y la Iglesia, que es como viajar hacia el pasado.
Cómo llegar al pueblo de Iruya
Para llegar al pueblo de Iruya, la mejor forma de hacerlo en auto es desde la provincia de Jujuy a través de la Ruta Nacional 9 y luego por la Ruta provincial 13.
En tanto, desde Salta se puede acceder desde Isla de Cañas en un camino que es solamente apto en invierno y que se lo debe conocer muy bien. Si no, también hay empresas de ómnibus que llegan hasta el pueblo de Iruya.