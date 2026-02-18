El primer pueblo de Chile tras cruzar por el paso de Aguas Negras

A más de 4.700 metros sobre el nivel del mar, el Paso de Agua Negra conecta San Juan con Coquimbo en Chile. Este paso fronterizo internacional, uno de los más altos de los Andes, permanece abierto solo durante la temporada estival debido a la nieve que bloquea el camino el resto del año. Al descender por el lado chileno, la ruta desciende por paisajes áridos y montañosos hasta llegar a un pequeño pueblo que sirve como primer punto poblado tras el cruce.
Este pueblo se encuentra a unos 90 kilómetros del límite internacional, en el Valle del Elqui, y ofrece un contraste con la alta cordillera al presentar huertos, viñedos y casas tradicionales. El trayecto desde el complejo fronterizo toma varias horas por caminos de ripio y asfalto en mejora.
El primer pueblo en Chile tras el paso Agua Negra
El pueblo destaca por su posición estratégica en el camino internacional, con acceso por la Ruta 41 de Chile. Cuenta con una altitud aproximada de 1.220 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace más accesible y habitable que las zonas altas. Sus habitantes se dedican principalmente a la agricultura, con cultivos de uva, frutas y hortalizas típicos del valle. El entorno incluye vegetación escasa en las alturas que se vuelve más verde hacia abajo, con opciones para caminatas cortas y observación del paisaje cordillerano.
Este lugar se llama Huanta y pertenece a la comuna de Vicuña, en la provincia de Elqui. Es reconocido como la localidad más oriental y alejada del Valle del Elqui, a unos 50 kilómetros al este de Vicuña. Con una población reducida de alrededor de 3.500 habitantes, funciona como un pueblo rural con historia ligada al comercio transandino y al desarrollo agrícola desde el siglo XIX. El nombre aparece en documentos históricos desde la época colonial, asociado al paso hacia Argentina.
Huanta ofrece atractivos turísticos para visitantes que cruzan el paso: casas antiguas de adobe, huertos familiares y viñedos que producen pisco y vinos locales. La festividad de la Cruz de Mayo es una de las tradiciones destacadas, con celebraciones religiosas y culturales que incluyen procesiones y música folclórica. Cerca se encuentran atractivos del Valle del Elqui, como observatorios astronómicos y rutas de enoturismo, pero el pueblo mantiene un carácter tranquilo y auténtico.
El acceso desde Argentina es por la Ruta Nacional 150 hasta el complejo fronterizo, y luego por la ruta chilena hacia Paihuano y Vicuña. Se recomienda verificar el estado del paso en sitios oficiales antes de viajar, ya que puede cerrar por clima. En temporada alta, hay más flujo de vehículos, turistas en moto o auto que buscan esta ruta alternativa a Los Libertadores. Y luego se encuentran con este hermoso pueblo.