El primer pueblo de Chile tras cruzar por el paso de Aguas Negras

Este lugar se llama Huanta y pertenece a la comuna de Vicuña, en la provincia de Elqui. Es reconocido como la localidad más oriental y alejada del Valle del Elqui, a unos 50 kilómetros al este de Vicuña. Con una población reducida de alrededor de 3.500 habitantes, funciona como un pueblo rural con historia ligada al comercio transandino y al desarrollo agrícola desde el siglo XIX. El nombre aparece en documentos históricos desde la época colonial, asociado al paso hacia Argentina.

Huanta ofrece atractivos turísticos para visitantes que cruzan el paso: casas antiguas de adobe, huertos familiares y viñedos que producen pisco y vinos locales. La festividad de la Cruz de Mayo es una de las tradiciones destacadas, con celebraciones religiosas y culturales que incluyen procesiones y música folclórica. Cerca se encuentran atractivos del Valle del Elqui, como observatorios astronómicos y rutas de enoturismo, pero el pueblo mantiene un carácter tranquilo y auténtico.

El acceso desde Argentina es por la Ruta Nacional 150 hasta el complejo fronterizo, y luego por la ruta chilena hacia Paihuano y Vicuña. Se recomienda verificar el estado del paso en sitios oficiales antes de viajar, ya que puede cerrar por clima. En temporada alta, hay más flujo de vehículos, turistas en moto o auto que buscan esta ruta alternativa a Los Libertadores. Y luego se encuentran con este hermoso pueblo.