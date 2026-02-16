El pueblo de Chile que también tiene su fiesta de la Vendimia

En la región chilena del Maule, a unas dos horas al sur de Santiago de Chile, existe un pueblo con una larga tradición vitivinícola que celebra anualmente uno de los eventos más importantes relacionados con la cosecha de la uva en el país trasandino. Este lugar cuenta con viñedos extensos en sus alrededores, bodegas históricas y una producción de vinos reconocida a nivel nacional.
Cada año, durante la última quincena de marzo, se organiza una fiesta masiva que incluye catas, música en vivo, gastronomía y actividades culturales, atrayendo a miles de visitantes. La celebración de la Vendimia chilena se realiza en un recinto amplio con entrada gratuita, y combina elementos tradicionales con shows artísticos modernos.
El pueblo de Chile con fiesta de la Vendimia
La fiesta de la Vendimia destaca por su antigüedad y por ser considerada la más antigua de su tipo en Chile, iniciada en 1987 gracias a la iniciativa de un empresario español que propuso rendir homenaje al vino y a la tierra. Incluye stands de viñas locales, elección de reina, desfiles, pisado de uva simbólico y presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Este año se realiza en el Parque Estadio La Granja durante 3 días (20 al 22 de marzo), con entrada liberada y una parrilla que incluye bandas como Los Bunkers, Pedro Aznar y otros.
Este pueblo se llama Curicó y es la capital provincial de la misma comuna. Fundado en 1743, cuenta con una población de alrededor de 170.000 habitantes y es conocido como la "Capital Nacional del Vino" por su Valle vitivinícola, que produce variedades como Cabernet Sauvignon, Carmenère y Sauvignon Blanc. La ciudad tiene una Plaza de Armas histórica con monumentos como las Torres de la Iglesia y el Reloj de Flores.
Curicó ofrece atractivos turísticos más allá de la Vendimia, como rutas del vino con visitas a viñedos emblemáticos (Miguel Torres, Echeverría, entre otros), donde se realizan catas guiadas y paseos por plantaciones. Es parte de la Ruta del Vino oficial, con opciones de enoturismo durante todo el año. La ciudad también cuenta con museos, mercados artesanales y cercanía a atractivos naturales como el Lago Colbún o la Reserva Nacional Altos de Cantillana.
La Fiesta de la Vendimia de Curicó se distingue por su carácter masivo y familiar, con actividades para todas las edades, incluyendo zonas infantiles y shows gratuitos. En 2026, se espera en el pueblo una asistencia similar a años anteriores, superando las 200.000 personas en total.