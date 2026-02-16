El pueblo de Chile que también tiene su fiesta de la Vendimia

Este pueblo se llama Curicó y es la capital provincial de la misma comuna. Fundado en 1743, cuenta con una población de alrededor de 170.000 habitantes y es conocido como la "Capital Nacional del Vino" por su Valle vitivinícola, que produce variedades como Cabernet Sauvignon, Carmenère y Sauvignon Blanc. La ciudad tiene una Plaza de Armas histórica con monumentos como las Torres de la Iglesia y el Reloj de Flores.

pueblo curico 2 El vino también es una tradición en este pueblo.

Curicó ofrece atractivos turísticos más allá de la Vendimia, como rutas del vino con visitas a viñedos emblemáticos (Miguel Torres, Echeverría, entre otros), donde se realizan catas guiadas y paseos por plantaciones. Es parte de la Ruta del Vino oficial, con opciones de enoturismo durante todo el año. La ciudad también cuenta con museos, mercados artesanales y cercanía a atractivos naturales como el Lago Colbún o la Reserva Nacional Altos de Cantillana.

La Fiesta de la Vendimia de Curicó se distingue por su carácter masivo y familiar, con actividades para todas las edades, incluyendo zonas infantiles y shows gratuitos. En 2026, se espera en el pueblo una asistencia similar a años anteriores, superando las 200.000 personas en total.