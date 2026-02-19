Explotó un camión un camión con gas en Chile: cuatro muertos y al menos diez heridos

Embed

Víctimas y atención de los heridos

Hasta el momento se confirmaron cuatro fallecidos como consecuencia directa de la explosión. Entre los heridos, 10 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos con lesiones que van desde quemaduras de diversa gravedad hasta traumatismos por la onda expansiva. Algunos de los pacientes permanecen en estado crítico, y los equipos médicos trabajan para estabilizarlos.

Autoridades sanitarias indicaron que se están llevando a cabo tratamientos intensivos, quirúrgicos y de rehabilitación según la gravedad de cada caso, y que se prevé que algunos pacientes podrían requerir atención especializada prolongada debido a quemaduras profundas o fracturas complejas.

Investigación en curso y primeras hipótesis

La Policía de Investigaciones (PDI) y peritos especializados en siniestros de transporte se encuentran analizando los restos del vehículo, el registro de la carga transportada, las condiciones de mantenimiento del camión y las rutas que transitaba para determinar qué factores pudieron desencadenar la explosión.

Entre las hipótesis preliminares se barajan:

Fallas mecánicas o de presión en el sistema de almacenamiento de gas.

Errores de carga o sobrepresión del combustible.

Impacto externo o colisión previa que pudo haber comprometido la estructura del camión.

Las autoridades recalcaron que todavía no se puede determinar una causa definitiva hasta que concluyan los peritajes técnicos y se evalúe la documentación de la empresa de transporte responsable.

Embed

Reacciones oficiales y medidas de seguridad

El presidente de Chile emitió un comunicado expresando su profundo pesar por las víctimas y trasladó sus condolencias a las familias de los fallecidos y heridos. Además, anunció que el gobierno realizará una revisión exhaustiva de las normas de transporte de materiales peligrosos para prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Ministerios y organismos regulatorios de transporte y seguridad industrial también anunciaron inspecciones más rigurosas a camiones cisterna y empresas que operan con cargas peligrosas, así como campañas de concientización sobre la manipulación y traslado seguro de sustancias inflamables.

La explosión provocó alarma entre los vecinos y transeúntes que se encontraban cerca del lugar del siniestro, quienes reportaron una detonación fuerte y una columna de fuego visible desde varios kilómetros de distancia. Las imágenes que circularon en redes sociales reflejan la magnitud del incidente y la respuesta inmediata de los equipos de emergencia.

Organizaciones civiles y expertos en seguridad vial señalaron que estos hechos ponen en evidencia la necesidad de protocolos más estrictos en el transporte de sustancias peligrosas y la importancia de una supervisión técnica continua de vehículos que operan con cargas de alto riesgo.