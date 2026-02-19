Una tragedia vial de grandes proporciones se registró este jueves 19 de febrero de 2026 en Chile, cuando un camión cisterna que transportaba gas sufrió una violenta explosión en una autopista en Santiago, provocando la muerte de cuatro personas y dejando al menos 10 heridos con diversas heridas de gravedad. Según informó Infobae, las autoridades confirmaron el saldo fatal y activaron un operativo de emergencia para asistir a heridos, asegurar la zona y determinar las causas del siniestro.
Explotó un camión un camión con gas en Chile: cuatro muertos y al menos diez heridos
Qué ocurrió: la explosión y su impacto inmediato
El camión cisterna, que circulaba por una ruta principal de alta circulación, explotó en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de los organismos competentes. La fuerza de la detonación fue tal que generó una gran columna de fuego y una onda expansiva que afectó a vehículos y personas en las inmediaciones.
Tras el estallido, equipos de bomberos, policías y servicios de emergencia llegaron al lugar para asistir a los heridos incluyendo conductores, peatones y personal de apoyo e impedir que se produjeran nuevas detonaciones o fugas adicionales de gas. Las autoridades acordonaron el área y establecieron desvíos de tránsito para facilitar el trabajo de los equipos de rescate.
Víctimas y atención de los heridos
Hasta el momento se confirmaron cuatro fallecidos como consecuencia directa de la explosión. Entre los heridos, 10 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos con lesiones que van desde quemaduras de diversa gravedad hasta traumatismos por la onda expansiva. Algunos de los pacientes permanecen en estado crítico, y los equipos médicos trabajan para estabilizarlos.
Autoridades sanitarias indicaron que se están llevando a cabo tratamientos intensivos, quirúrgicos y de rehabilitación según la gravedad de cada caso, y que se prevé que algunos pacientes podrían requerir atención especializada prolongada debido a quemaduras profundas o fracturas complejas.
Investigación en curso y primeras hipótesis
La Policía de Investigaciones (PDI) y peritos especializados en siniestros de transporte se encuentran analizando los restos del vehículo, el registro de la carga transportada, las condiciones de mantenimiento del camión y las rutas que transitaba para determinar qué factores pudieron desencadenar la explosión.
Entre las hipótesis preliminares se barajan:
- Fallas mecánicas o de presión en el sistema de almacenamiento de gas.
- Errores de carga o sobrepresión del combustible.
- Impacto externo o colisión previa que pudo haber comprometido la estructura del camión.
Las autoridades recalcaron que todavía no se puede determinar una causa definitiva hasta que concluyan los peritajes técnicos y se evalúe la documentación de la empresa de transporte responsable.
Reacciones oficiales y medidas de seguridad
El presidente de Chile emitió un comunicado expresando su profundo pesar por las víctimas y trasladó sus condolencias a las familias de los fallecidos y heridos. Además, anunció que el gobierno realizará una revisión exhaustiva de las normas de transporte de materiales peligrosos para prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Ministerios y organismos regulatorios de transporte y seguridad industrial también anunciaron inspecciones más rigurosas a camiones cisterna y empresas que operan con cargas peligrosas, así como campañas de concientización sobre la manipulación y traslado seguro de sustancias inflamables.
La explosión provocó alarma entre los vecinos y transeúntes que se encontraban cerca del lugar del siniestro, quienes reportaron una detonación fuerte y una columna de fuego visible desde varios kilómetros de distancia. Las imágenes que circularon en redes sociales reflejan la magnitud del incidente y la respuesta inmediata de los equipos de emergencia.
Organizaciones civiles y expertos en seguridad vial señalaron que estos hechos ponen en evidencia la necesidad de protocolos más estrictos en el transporte de sustancias peligrosas y la importancia de una supervisión técnica continua de vehículos que operan con cargas de alto riesgo.