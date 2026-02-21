Para anotar: los productos típicos de Chile que se venderán todos los sábados en uno de los principales malls

Cada fin de semana rotan alrededor de 10 emprendimientos, seleccionados de un total de 80 participantes. Así, la oferta varía y siempre sorprende. Los turistas encuentran desde quesos de cabra gourmet elaborados en Colliguay hasta harina de lúcuma y aceite de palta proveniente de La Cruz, productos emblemáticos de la zona central de Chile que destacan por su calidad y frescura.

Mall Marina El mall Marina, uno de los más conocidos en Chile.

La variedad en esta propuesta del mall de Viña del Mar no se detiene en los lácteos y aceites. También hay deshidratados, miel pura y subproductos apícolas, plantas ornamentales, flores frescas, granos ancestrales como quínoa y amaranto, conservas caseras, manjar artesanal y una selección de vinos artesanales y mistelas. Todo con el sello de productores locales que cuidan cada detalle en su elaboración.

Además de alimentos, el mercado incluye artesanías únicas: piezas textiles, trabajos en madera, piedra, fibras vegetales y cuero que reflejan la tradición chilena. Estos productos no suelen encontrarse en supermercados, por lo que representan una excelente opción para regalos originales o para llevar un pedacito de Chile a casa.