Inicio Sociedad Chile
En Viña del Mar

Para anotar: los productos típicos de Chile que se venderán todos los sábados en uno de los principales malls

Se trata de una propuesta que las autoridades de Chile aplicarán para todos los sábados en el centro comercial

Virginia López
Por Virginia López [email protected]
Algunos de los productores que estarán en el mall de Chile.

Algunos de los productores que estarán en el mall de Chile.

No hacen faltan muchas excusas para que los argentinos que se encuentren veraneando en Chile decidan hacer uno o más días de compras. Los precios competitivos y la variedad que ofrece el país trasandino es más que suficiente. Pero ahora, uno de los principales malls de Viña del Mar sumó una nueva propuesta.

Cada sábado, desde las 11:30 hasta las 18, el tercer piso del Mall Marina de Viña del Mar se convierte en un verdadero puente entre el campo y la ciudad. Gracias al Mercado Campesino, productores de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena llegan directamente a uno de los centros comerciales más concurridos de la región.

mall chile 2
Los productos caseros a la orden del d&iacute;a en este mall.

Los productos caseros a la orden del día en este mall.

Qué se puede comprar en este mall de Chile

La iniciativa promueve mercados justos y circuitos cortos de comercialización. De esta forma, se fortalece la economía rural mientras se acerca al público urbano del mall alimentos frescos y productos con identidad territorial. Es una oportunidad ideal para quienes valoran lo artesanal y lo local, contribuyendo además a una mayor seguridad alimentaria.

Cada fin de semana rotan alrededor de 10 emprendimientos, seleccionados de un total de 80 participantes. Así, la oferta varía y siempre sorprende. Los turistas encuentran desde quesos de cabra gourmet elaborados en Colliguay hasta harina de lúcuma y aceite de palta proveniente de La Cruz, productos emblemáticos de la zona central de Chile que destacan por su calidad y frescura.

Mall Marina
El mall Marina, uno de los m&aacute;s conocidos en Chile.

El mall Marina, uno de los más conocidos en Chile.

La variedad en esta propuesta del mall de Viña del Mar no se detiene en los lácteos y aceites. También hay deshidratados, miel pura y subproductos apícolas, plantas ornamentales, flores frescas, granos ancestrales como quínoa y amaranto, conservas caseras, manjar artesanal y una selección de vinos artesanales y mistelas. Todo con el sello de productores locales que cuidan cada detalle en su elaboración.

Además de alimentos, el mercado incluye artesanías únicas: piezas textiles, trabajos en madera, piedra, fibras vegetales y cuero que reflejan la tradición chilena. Estos productos no suelen encontrarse en supermercados, por lo que representan una excelente opción para regalos originales o para llevar un pedacito de Chile a casa.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar