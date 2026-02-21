En Chile temen por un proyecto inmobiliario que podría afectar una de sus mejores playas

La playa Los Lilenes, en la comuna de Papudo, es uno de esos tesoros costeros de Chile que muchos argentinos descubren en sus viajes. Sus aguas cristalinas, arena fina y un entorno natural único la convierten en un paraíso para caminatas, avistaje de aves y relax total. Pero todo podría acabarse dentro de poco, según advierten algunos.
Un proyecto inmobiliario avanza rápidamente y amenaza con destruir parte del bosque para construir 5 viviendas de lujo en esa zona de Papudo. Por eso que que los locales, pero también los turistas que han transformado esta playa en su lugar de veraneo, miran con preocupación la situación.
El proyecto inmobiliario en Papudo
Todo comenzó en mayo de 2021, cuando la Dirección de Obras Municipales aprobó un anteproyecto que subdividió el terreno en 5 lotes a pesar de que en marzo de 2023 se clasificó la zona de la playa como “verde privada” y “subzona de protección costera”, prohibiendo urbanizaciones.
En julio de 2023 se otorgó el permiso de edificación definitivo al propietario, Gonzalo Fuenzalida Ortuzar, de 81 años. Esto generó alarma en la comunidad de Papudo, ya que el anteproyecto databa de dos años antes y la ley establece plazos más cortos para su vigencia. Activistas y vecinos cuestionan la legalidad del proceso, argumentando que no se respeta el espíritu protector del nuevo plan regulador.
La lucha por salvar la playa de Los Lilenes destaca las más de 300 observaciones ciudadanas presentadas entre 2017 y 2023 durante la elaboración del proyecto inmobiliario, muchas enfocadas en preservar áreas verdes. Insisten en que no es un tema personal contra el dueño, sino de defender el patrimonio natural y exigir cumplimiento normativo.
Esa comunidad turística de Chile sigue movilizada, con acciones legales en marcha para anular el permiso. Para muchos argentinos que aman las playas trasandinas, Los Lilenes representa lo que se pierde cuando el desarrollo no prioriza la conservación: un pedacito de paraíso en peligro.