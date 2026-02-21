En Chile temen por un proyecto inmobiliario que podría afectar una de sus mejores playas

En julio de 2023 se otorgó el permiso de edificación definitivo al propietario, Gonzalo Fuenzalida Ortuzar, de 81 años. Esto generó alarma en la comunidad de Papudo, ya que el anteproyecto databa de dos años antes y la ley establece plazos más cortos para su vigencia. Activistas y vecinos cuestionan la legalidad del proceso, argumentando que no se respeta el espíritu protector del nuevo plan regulador.

restaurante club de yates papudo 3 Papudo es uno de los lugares más turísticos de Chile.

La lucha por salvar la playa de Los Lilenes destaca las más de 300 observaciones ciudadanas presentadas entre 2017 y 2023 durante la elaboración del proyecto inmobiliario, muchas enfocadas en preservar áreas verdes. Insisten en que no es un tema personal contra el dueño, sino de defender el patrimonio natural y exigir cumplimiento normativo.

Esa comunidad turística de Chile sigue movilizada, con acciones legales en marcha para anular el permiso. Para muchos argentinos que aman las playas trasandinas, Los Lilenes representa lo que se pierde cuando el desarrollo no prioriza la conservación: un pedacito de paraíso en peligro.