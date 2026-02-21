Cómo arreglar las patillas dobladas de tus anteojos sin romper la montura

mujer poniendose anteojos Quienes usan anteojos sabrán que hay que cuidarlos para que no se doblen ni rompan.

Con el tiempo, estos pequeños descuidos generan desalineación por lo que deberás llevarlo a arreglar. Sin embargo, cuando ocurre y se rompen de inmediato puedes solucionarlo con un truco.

El truco para arreglar patillas dobladas paso a paso

Primero que nada tienes que identificar el tipo de montura, no es lo mismo una montura plástica que una metálica. Pues las metálicas son más flexibles y las plásticas requieren calor suave para poder ajustarse sin quebrarse.

En el caso de que tus anteojos tengan patillas plásticas tienes que calentar agua sin hervir y sumergir solo la patilla doblada durante 30 a 60 segundos.

Retira y ajusta suavemente con las manos hasta alinearla. Luego mantén la posición unos segundos hasta que enfríe. Lo que sí, nunca uses fuego directo ni secador muy caliente, ya que puede deformar el armazón del anteojo.

lentes doblados Estos trucos son los más practicos cuando se trata de arreglar un anteojo de forma casera si aún no puedes llevarlos al óptico.

En el caso de que tengas anteojos con monturas metálicas tienes que sujetar el frente del lente con una mano y con la otra, endereza la patilla lentamente y con movimientos firmes pero suaves. Haz pequeños ajustes progresivos, no fuerces de golpe. Si el tornillo está flojo, puedes ajustarlo con un destornillador pequeño de precisión.

Para saber si quedaron mejor armados que antes, coloca los lentes sobre una superficie plana y observa que ambas patillas deben tocar la mesa al mismo tiempo. El frente no debe quedar inclinado y al usarlos, no deberían presionar más un lado que el otro.

Sin embargo, si la montura del anteojo quedo con grietas, tornillos dañados, bisagras flojas, deformaciones severas, lo mejor es acudir a un profesional para evitar que se rompan definitivamente.