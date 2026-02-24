Hakimi, figura del PSG, será juzgado por una presunta violación: cuántos años de cárcel piden por el jugador

Según la representante legal del futbolista marroquí, la supuesta víctima fue sometida a dos evaluaciones psicológicas sucesivas que revelaron “una falta de lucidez sobre los hechos que pretende denunciar” y la “ausencia de cualquier síntoma postraumático”.

Qué dijo Hakimi por la acusación sobre una supuesta violación

Hakimi dijo en su perfil de la red social X dijo: "Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aún cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública".

"Tras tres años de batalla judicial, mi clienta tomó con alivio la orden de imputación de Achraf Hakimi ante el Tribunal Penal Departamental por violación. La orden de imputación dictada hoy es perfectamente coherente con los elementos del expediente y las peticiones del fiscal”, dijo Rachel-Flore Pardo, abogada de la víctima.

hakimi Hakimi negó los cargos en su contra.

La denuncia contra Hakimi

El 25 de febrero de 2023 una joven se presentó en la comisaría de Nogent-sur-Marne, comuna situada en el norte de Francia, y dijo que quería presentar una denuncia contra el futbolista. Allí, describió que había acudido a su domicilio alrededor de la 1ñ15 de la madrugada, y que había sido agredida sexualmente.

E defensor del PSG siempre negó cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos. Sin embargo, el fiscal de la República de Nanterre consideró que la escena descripta por la joven “coincidía en su desarrollo y duración con los mensajes enviados por la víctima a su amiga”.