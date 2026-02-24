Hakimi, figura del PSG, será juzgado por una presunta violación: cuántos años de cárcel piden por el jugador

Achraf Hakimi tiene serios problemas. Una de las figuras del PSG de Francia será juzgado en ese país por una supuesta violación y podría recibir una pena de 15 años de cárcel si es encontrado culpable.
Tras tres años de investigación judicial, la jueza de instrucción dio lugar al pedido de procesamiento que había solicitado la Fiscalía de Nanterre en julio del año pasado, luego de considerar la existencia de pruebas contundentes para juzgar al futbolista del Paris Saint-Germain por el hecho que habría sucedido en febrero de 2023.
Fanny Colin, defensora del jugador, admitió: “Se ordena un juicio basándose únicamente en la palabra de una mujer que ha obstaculizado todas las investigaciones, que se ha negado a someterse a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN, que se ha negado a que se examine su teléfono celular y que se ha negado a dar el nombre de un testigo clave”.
Según la representante legal del futbolista marroquí, la supuesta víctima fue sometida a dos evaluaciones psicológicas sucesivas que revelaron “una falta de lucidez sobre los hechos que pretende denunciar” y la “ausencia de cualquier síntoma postraumático”.
Hakimi dijo en su perfil de la red social X dijo: "Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aún cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública".
"Tras tres años de batalla judicial, mi clienta tomó con alivio la orden de imputación de Achraf Hakimi ante el Tribunal Penal Departamental por violación. La orden de imputación dictada hoy es perfectamente coherente con los elementos del expediente y las peticiones del fiscal”, dijo Rachel-Flore Pardo, abogada de la víctima.
El 25 de febrero de 2023 una joven se presentó en la comisaría de Nogent-sur-Marne, comuna situada en el norte de Francia, y dijo que quería presentar una denuncia contra el futbolista. Allí, describió que había acudido a su domicilio alrededor de la 1ñ15 de la madrugada, y que había sido agredida sexualmente.
E defensor del PSG siempre negó cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos. Sin embargo, el fiscal de la República de Nanterre consideró que la escena descripta por la joven “coincidía en su desarrollo y duración con los mensajes enviados por la víctima a su amiga”.