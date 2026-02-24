Boca empata con Gimnasia de Chivilcoy en Salta por la Copa Argentina

bareiro Adam Bareiro podría debutar en Boca por la Copa Argentina.

Boca llega a este encuentro en un muy delicado momento, ya que ganó solo uno de sus últimos cinco partidos en el Torneo Apertura, mientras que en las últimas fechas no pasó del cero como local ante Platense y Racing, por lo que el hincha hizo sentir su descontento.

Es por esta razón que una eliminación en la Copa Argentina podría ser un golpe de KO para su director técnico, Claudio Úbeda, quien es duramente cuestionado desde antes del inicio del 2026.