Poco conocidas y muy sabrosas: el secreto de las empanadas cordobesas.

Las empanadas argentinas son famosas en muchas ciudades del mundo. En nuestro país, cuando alguien se refiere a las mejores empanadas, la mayoría piensa automáticamente en las famosas salteñas o tucumanas. Aunque es cierto que cada región del país tiene su propia versión de empànadas y muy sabrosas, las cordobesas sobresalen por ser consideradas una verdadera delicia que combina buen sabor, mucha historia y algún ingrediente secreto.
Los especialistas aseguran que si bien las empanadas cordobesas no son muy conocidas fuera de la provincia, quienes las han probado destacan su inigualable sabor a partir de la cobinación perfecta de ingredientes y textura irresistible. Por eso muchos fanáticos no dudan en que la empanada cordobesa en una comida típica que, aunque no está entre las más famosas, vale la pena probar en una visita a la región y a partir de conocerla, elaborarla en casa.
Las empanadas cordobesas pueden diferenciarse de otras versiones a partir de los ingredientes y que para muchos es un verdadero secreto. En este caso, las cordobesas suelen llevar carne picada, huevo, cebolla, papa, pasas de uva, aceitunas, azúcar y un toque de especias que las hace muy sabrosas, aunque las personas suelen adaptarlas a su gusto.
La diferencia de las empanadas cordobesas
Las empanadas cordobesas poseen un relleno más variado y equilibrado entre dulce y salado. Además de carne, huevo y cebolla, curiosamente suelen incluir papa, pasas de uva, aceitunas y un toque de azúcar, ingredientes secretos que les aporta un sabor muy especial que las diferencia de otras versiones.
Aunque muchos fanáticos de las empanadas las prefieren jugosas, las cordobesas se caracterizan por llevar un relleno más seco, ideal para hornearla sin que se desarme.
Ingredientes de la empanada cordobesa
- Carne picada 1 kg.
- Cebolla blanca 1 kg.
- Papa 200 gramos.
- Pasas de uva 100 gramos.
- Azúcar 2 cucharadas.
- Aceitunas 100 gramos.
- Huevo duro 4 unidades.
- Comino 1 y ½ cucharada.
- Ají molido ½ cucharada.
- Sal y pimienta c/n.