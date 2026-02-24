Poco conocidas y muy sabrosas: el secreto de las empanadas cordobesas.

Los especialistas aseguran que si bien las empanadas cordobesas no son muy conocidas fuera de la provincia, quienes las han probado destacan su inigualable sabor a partir de la cobinación perfecta de ingredientes y textura irresistible. Por eso muchos fanáticos no dudan en que la empanada cordobesa en una comida típica que, aunque no está entre las más famosas, vale la pena probar en una visita a la región y a partir de conocerla, elaborarla en casa.

Clásicas empanadas horno

Las empanadas cordobesas pueden diferenciarse de otras versiones a partir de los ingredientes y que para muchos es un verdadero secreto. En este caso, las cordobesas suelen llevar carne picada, huevo, cebolla, papa, pasas de uva, aceitunas, azúcar y un toque de especias que las hace muy sabrosas, aunque las personas suelen adaptarlas a su gusto.