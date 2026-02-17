Inicio Ovación Fuera de Juego Carlos Bilardo
El brasileño Branco fulminó a Bilardo por la polémica del bidón en el Mundial '90: "Es un mal ejemplo"

El ex defensor de Brasil Branco lanzó una dura acusación contra Carlos Bilardo por el recordado bidón. En el Mundial '90 la Selección argentina venció a la Verdemarelha

Branco reabrió la herida del Mundial '90 y criticó a Bilardo.

El ex defensor de Brasil Branco apuntó contra Carlos Salvador Bilardo al recordar la historia del bidón que tanta polémica trajo. En el Mundial '90 la Selección argentina venció a la Verdemarelha con un gol de Claudio Caniggia, tras la habilitación del astro Diego Armando Maradona.

El exdefensor brasileño habló en La Gazzetta dello Sport y cargó directamente contra Bilardo, el DT de la Albiceleste en aquel Mundial.

Branco dijo que pusieron algo en el bidón que tomó cuando enfrentó a Argentina.

Branco dijo que durante el partido disputado en el estadio Stadio delle Alpi comenzó a sentirse mareado tras beber agua de una de las botellas que circulaban en el banco argentino. Habría en el momento en que el árbitro detuvo el juego y el jugador verdeamarelho le pidió un bidón a un jugador albiceleste.

La dura acusación de Branco contra Bilardo tras la polémica del Mundial '90

“Es un mal ejemplo: Bilardo hacía estas cosas incluso con jugadores de sus propios clubes que no quería hacer jugar”, tiró Branco. En realidad, nunca de develó el misterio pero hubo bromas al respecto de algunos protagonistas dando a entender que el hecho habría sucedido.

Branco apuntó contra Bilardo.

“En el campo me sentía borracho, me giraba todo”, recordó. Además, afirmó que en su momento denunció la situación, pero que nadie le creyó.

Bilardo fue criticado por Branco.

Maradona reconoció que en el bidón había un fármaco

La polémica fue más grande cuando años después Diego Maradona reconoció en el programa Mar de Fondo, emitido por TyC Sports, que en las botellas había un fármaco (Rohypnol).

Para Branco, aquella declaración confirmó sus sospechas. “Dos meses después, en un amistoso, Oscar Ruggeri me lo contó todo”, aseguró.

Lo cierto que aquel emblemático partido, donde Argentina eliminó a Brasil salió de nuevo a colación. Después el equipo que dirigía fue subcampeón del mundo tras caer ante Alemania por 1 a 0 en una polémica final.

