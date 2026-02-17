El brasileño Branco fulminó a Bilardo por la polémica del bidón en el Mundial '90: "Es un mal ejemplo"

La dura acusación de Branco contra Bilardo tras la polémica del Mundial '90

“Es un mal ejemplo: Bilardo hacía estas cosas incluso con jugadores de sus propios clubes que no quería hacer jugar”, tiró Branco. En realidad, nunca de develó el misterio pero hubo bromas al respecto de algunos protagonistas dando a entender que el hecho habría sucedido.

branco Branco apuntó contra Bilardo.

“En el campo me sentía borracho, me giraba todo”, recordó. Además, afirmó que en su momento denunció la situación, pero que nadie le creyó.

Para Bilardo, Maradona lo ataco porque busca repercusió. Foto: Télam/ Archivo Bilardo fue criticado por Branco.

Maradona reconoció que en el bidón había un fármaco

La polémica fue más grande cuando años después Diego Maradona reconoció en el programa Mar de Fondo, emitido por TyC Sports, que en las botellas había un fármaco (Rohypnol).

Para Branco, aquella declaración confirmó sus sospechas. “Dos meses después, en un amistoso, Oscar Ruggeri me lo contó todo”, aseguró.

Lo cierto que aquel emblemático partido, donde Argentina eliminó a Brasil salió de nuevo a colación. Después el equipo que dirigía fue subcampeón del mundo tras caer ante Alemania por 1 a 0 en una polémica final.