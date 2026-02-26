El equipo que diagrama Ariel Broggi para enfrentar a Boca buscando volver al triunfo

El arquero titular de Gimnasia y Esgrima sufrió un cuadro de diverticulitis en la antesala del partido ante Independiente y debió ser reemplazado por Lautaro Petruchi. Por una razón de salud, también salió del once inicial Nahuel Barboza, desgarrado desde el cruce ante el Lobo platense. Esos dos cambios obligados tuvo Ariel Broggi, con la buena noticia del regreso de Ezequiel Muñoz (también acarreaba una lesión) a la zaga central junto a Imanol González en reemplazo de Diego Mondino.

rigamonti Rigamonti no estará en Gimnasia y Esgrima en el duelo ante Boca. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El Gimnasia y Esgrima que prepara Ariel Broggi para enfrentar a Boca

En el mapa de Ariel Broggi para el duelo ante Boca por la fecha 8 del Torneo Apertura hay algunas consideraciones. Por segunda vez consecutiva no estará César Rigamonti en el arco. Al arquero se le realizaron el miércoles estudios complementarios y le dieron el alta médica pero no está en condiciones de ponerse bajo los tres palos del Lobo. Aún tiene que continuar con tratamiento ambulatorio y retomaría los entrenamientos la semana que viene.