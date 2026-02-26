El equipo que diagrama Ariel Broggi para enfrentar a Boca buscando volver al triunfo

Gimnasia y Esgrima se prepara para visitar a Boca este sábado luego del empate ante el Rojo de Avellaneda en el Víctor Legrotaglie. Para el encuentro ante el Xeneize, Ariel Broggi piensa en el equipo que de movida no tendrá a César Rigamonti.
Gimnasia y Esgrima visitará a Boca por la octava fecha del Torneo Apertura
Gimnasia y Esgrima se prepara para visitar a Boca este sábado luego del empate ante el Rojo de Avellaneda en el Víctor Legrotaglie. Para el encuentro ante el Xeneize, Ariel Broggi piensa en el equipo que de movida no tendrá a César Rigamonti.
El arquero titular de Gimnasia y Esgrima sufrió un cuadro de diverticulitis en la antesala del partido ante Independiente y debió ser reemplazado por Lautaro Petruchi. Por una razón de salud, también salió del once inicial Nahuel Barboza, desgarrado desde el cruce ante el Lobo platense. Esos dos cambios obligados tuvo Ariel Broggi, con la buena noticia del regreso de Ezequiel Muñoz (también acarreaba una lesión) a la zaga central junto a Imanol González en reemplazo de Diego Mondino.
En el mapa de Ariel Broggi para el duelo ante Boca por la fecha 8 del Torneo Apertura hay algunas consideraciones. Por segunda vez consecutiva no estará César Rigamonti en el arco. Al arquero se le realizaron el miércoles estudios complementarios y le dieron el alta médica pero no está en condiciones de ponerse bajo los tres palos del Lobo. Aún tiene que continuar con tratamiento ambulatorio y retomaría los entrenamientos la semana que viene.
Barboza trabaja en su recuperación por lo que tampoco sería de la partida. En su lugar podría estar Fermín Antonini nuevamente. La zaga defensiva sería la misma que enfrentó al Rojo: Paredes, Muñoz, González y Saavedra.
En el medio, Linares podría acompañar a Antonini junto con Ulises Sánchez y Facundo Lencioni de enganche. Arriba, luego de ausentarse por un traumatismo en el tobillo podría darse el regreso de Agustín Módica. La incógnita es quién lo acompañará: Santiago Rodríguez viene de marcarle un golazo al Rojo pero para Broggi, la carta recurrente en ataque es Valentino Simoni, quien no se ha perdido ningún partido en este arranque de campeonato.
El joven de 21 años que llegó desde la Reserva de Boca sabe lo que es jugar en el mundo azul y oro y eso podría jugarle a favor para ir desde el arranque. En caso de no llegar en su recuperación Agustín Módica, la dupla ofensiva sería con el propio Simoni junto a Mortadela Rodríguez.