Cómo le fue a Independiente Rivadavia ante Racing desde su vuelta a Primera División

Jugar de local en el Bautista Gargantini le ha sentado muy bien a Independiente Rivadavia, pero la visita a la Academia desnuda un detalle no tan positivo en el historial desde la vuelta a Primera: no le ha podido vencerlo en el Presidente Perón. Este jueves por la tarde tendrá la posibilidad de romper con el maleficio, sumar 3 puntos, confirmar su buen momento y quedar como único líder de su zona en la Liga Profesional.

Cómo está el historial frente a Racing desde que Independiente Rivadavia volvió a Primera

Desde que Independiente Rivadavia volvió a Primera División le ha tocado enfrentar a Racing en 3 ocasiones. Los resultados han quedado repartidos equitativamente para los equipos, pero hay un detalle no menor para la Lepra: cada vez que pisó el Cilindro no pudo ganar.