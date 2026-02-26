Cómo le fue a Independiente Rivadavia ante Racing desde su vuelta a Primera División

A partir de las 17.15, Independiente Rivadavia visita el Cilindro de Avellaneda para enfrentar a un Racing que llega con 3 partidos sin perder en la Liga Profesional. El historial entre los dos equipos no es largo desde la vuelta de la Lepra a la Primera División, y hay una racha desalentadora que el equipo de Alfredo Berti deberá romper.
Jugar de local en el Bautista Gargantini le ha sentado muy bien a Independiente Rivadavia, pero la visita a la Academia desnuda un detalle no tan positivo en el historial desde la vuelta a Primera: no le ha podido vencerlo en el Presidente Perón. Este jueves por la tarde tendrá la posibilidad de romper con el maleficio, sumar 3 puntos, confirmar su buen momento y quedar como único líder de su zona en la Liga Profesional.
Cómo está el historial frente a Racing desde que Independiente Rivadavia volvió a Primera
Desde que Independiente Rivadavia volvió a Primera División le ha tocado enfrentar a Racing en 3 ocasiones. Los resultados han quedado repartidos equitativamente para los equipos, pero hay un detalle no menor para la Lepra: cada vez que pisó el Cilindro no pudo ganar.
Los resultados han sido los siguientes:
10 de noviembre de 2024: En Avellaneda, Racing ganó 2-1. En un partido "palo a palo", la Lepra se puso en ventaja con el gol de Ramis, pero la Academia se llevó los 3 puntos con los tantos de Maravilla Martínez y Juan Fernando Quintero.
27 de marzo de 2025: En Mendoza, Independiente Rivadavia se impuso por 2-1. Este partido es recordado por la gran actuación del Azul en el estadio Bautista Gargantini, logrando dar vuelta el marcador con un doblete de Juan Barbieri tras un error del arquero Facundo Cambeses.
6 de octubre de 2025: Nuevamente en el Cilindro de Avellaneda, el partido terminó esta vez en un empate 0-0.
Durante la tarde del jueves, desde las 17.15, la Lepra de Berti tendrá la posibilidad de terminar con esta racha adversa en la cancha de Racing y también quedar arriba en el historial.
Todo lo que hay que saber del partido entre Racing e Independiente Rivadavia
Alfredo Berti tiene la tarea de ganarle a Racing de visitante y lo hará nuevamente sin una pieza clave en la mitad de cancha como lo es Tomás Bottari. El volante no está al 100% físicamente y por eso tampoco jugó en el triunfo ante el Rojo. Su reemplazo sería Gonzalo Ríos y su lugar de mediocampista central lo ocupará José Florentín.
Si bien no están las formaciones confirmadas, se especula que Independiente Rivadavia y Racing salten al campo de juego de la siguiente manera:
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, Gonzalo Ríos, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori y Matías Fernández. DT: Alfredo Berti.