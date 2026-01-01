Independientemente de que las canas en el cabello sean solo un problema estético, cada vez más personas se preocupan por ocultarlas. Si bien los cortes de pelo o los tintes son buenas técnicas para lograrlo, también existen remedios caseros que permiten disimular la canicie en tan solo 45 minutos, como por ejemplo esta mezcla de canela y café negro.
El remedio casero de canela y café que oscurece el cabello y tapa las canas en tan solo 45 minutos
Si las canas son un problema en tu melena, la solución estará en este potente remedio casero de canela y café
Estos ingredientes, los cuales cualquiera tiene en su cocina, tienen importantes beneficios para la salud capilar. El café, por ejemplo, cuenta con pigmentos naturales que oscurecen la melena, mientras que la canela, por su parte, potencia los tonos cálidos y deja el pelo brillante. Además, juntos en acción, ambos nutren la cabellera y la fortalecen.
Para elaborar este remedio casero, el primer paso será preparar una pequeña taza de café bien cargado y dejar enfriar. Luego, mezclar con dos cucharadas de canela en polvo hasta obtener una pasta uniforme. Para potenciar los colores, podés añadir otra cucharada de café soluble.
Cuando el remedio casero ya esté listo, el siguiente paso será la aplicación. Esta mezcla se debe colocar sobre el cabello seco, distribuyéndola con ayuda de un peine o brocha para pintar el pelo. Es fundamental pasar la preparación por los sectores de la melena donde hay mayor cantidad de canas.
A continuación, dejar reposar 45 minutos, cubriendo la cabeza con un gorro de baño para que los ingredientes penetren mejor. Por último, enjuagar con agua fría. De esta forma, notarás cómo las canas desaparecieron. En caso de que queden mechones blancos, deberás repetir el procedimiento dos o tres veces por semana, intensificando así el color.
De esta forma, gracias a un potente remedio casero de canela y café, la melena estará rejuvenecida y las canas serán problema del pasado. Otra ventaja de este truco de belleza es que no estaremos exponiendo el pelo a los químicos que traen los tintes industriales que venden en tiendas y centros de estética.