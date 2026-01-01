El remedio casero de canela y café que oscurece el cabello y tapa las canas en tan solo 45 minutos

canas El remedio casero de canela y café que le pone fin a las canas.

Cuando el remedio casero ya esté listo, el siguiente paso será la aplicación. Esta mezcla se debe colocar sobre el cabello seco, distribuyéndola con ayuda de un peine o brocha para pintar el pelo. Es fundamental pasar la preparación por los sectores de la melena donde hay mayor cantidad de canas.

A continuación, dejar reposar 45 minutos, cubriendo la cabeza con un gorro de baño para que los ingredientes penetren mejor. Por último, enjuagar con agua fría. De esta forma, notarás cómo las canas desaparecieron. En caso de que queden mechones blancos, deberás repetir el procedimiento dos o tres veces por semana, intensificando así el color.

canas Las canas serán un problema del pasado gracias a este remedio casero.

De esta forma, gracias a un potente remedio casero de canela y café, la melena estará rejuvenecida y las canas serán problema del pasado. Otra ventaja de este truco de belleza es que no estaremos exponiendo el pelo a los químicos que traen los tintes industriales que venden en tiendas y centros de estética.