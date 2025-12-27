La Policía detuvo a10 personas y retuvo 20 vehículos en operativos de "alto impacto"

operativo policial en las heras1 Control de huellas en el transporte público. Ministerio de Seguridad

Fuerte despliegue policial en Las Heras

Los procedimientos se desplegaron entre las 19 y las 23 en distintos puntos del departamento y en los alrededores del barrio 8 de Abril. Fueron controladas casi 700 personas, más de 360 vehículos y hubo retenciones, actas viales y aprehensiones

Uno de los despliegues se concentró en múltiples intersecciones de alto tránsito, en los fueron controladas 495 personas y 285 vehículos, entre autos y motos. Además, fueron retenidos 11 vehículos, se labraron 11 actas de infracción vial y dos personas quedaron a disposición de la Justicia.. El procedimiento incluyó también controles en el transporte público, con la inspección de 20 colectivos.

El segundo operativo fue en los alrededores del barrio 8 de Abril, con controles a 200 personas y 77 vehículos. Hubo ocho personas aprehendidas, nueve vehículos retenidos y nueve actas viales. En esa zona también se realizaron controles en el transporte público, con tres colectivos inspeccionados.

Con estos dos despliegues, ya son 99 los operativos de alto impacto realizados en la provincia desde que esta modalidad comenzó a implementarse en abril de 2025. La estrategia se complementa con los megaoperativos que el Ministerio de Seguridad y Justicia viene desarrollando desde marzo de 2024, de los cuales ya se concretaron 52 en distintos departamentos.