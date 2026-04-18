Colocar papel aluminio en las rejillas del baño: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Según expertos en mantenimiento del hogar, este "hack" responde a tres problemas comunes en cualquier casa: los malos olores, la presencia de insectos y el deterioro de los metales.

Las rejillas del baño son la puerta de entrada principal para insectos como las cucarachas y las moscas de la humedad. Al colocar una lámina de aluminio ajustada a la forma de la rejilla, se crea un sello mucho más efectivo que el de los tapones de plástico comunes.

Además el brillo del papel aluminio actúa como un repelente visual para muchos insectos, quienes se desorientan al acercarse a una fuente de luz.

truco, papel aluminio

El papel aluminio funciona como una "tapa" hermética temporal. Al cubrir la rejilla cuando el baño no está en uso, también evitas que este espacio se llene de olores desagradables.

Más allá de cubrir la rejilla, muchos utilizan el aluminio para su limpieza. Al frotar una bola de este material sobre el metal de la rejilla, se produce una reacción química que elimina el óxido superficial sin dañar el material.

El peor momento para hacer este truco casero

A pesar de sus beneficios, los especialistas advierten que este truco casero debe emplearse con sentido común. Nunca debe realizarse mientras una persona está en la ducha o limpia el suelo, ya que se obstruiría de esta manera por completo el drenaje.

Ya sea para mantener los insectos a raya o para proteger las tuberías, el papel aluminio demuestra que su uso va mucho más allá de la cocina de casa.