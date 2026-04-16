Colocar papel aluminio en las paredes de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El principal error al intentar combatir la humedad es aplicar pintura impermeabilizante sin saber de dónde viene el problema. El papel aluminio no es una solución definitiva para eliminar el moho, sino una herramienta de diagnóstico para identificar a la humedad.

limpiar-manchas-casa-humedad2 El papel aluminio es una herramienta de diagnóstico para identificar a la humedad en casa.

Más precisamente, son dos las posibilidades de diagnóstico que pueden presentarse:

Si el agua aparece en la cara interna (la que tocaba la pared): tenés un problema de filtración. Esto significa que el agua viene de afuera, ya sea por una cañería rota, fisuras en el exterior o falta de aislamiento en los cimientos.

tenés un problema de filtración. Esto significa que el agua viene de afuera, ya sea por una cañería rota, fisuras en el exterior o falta de aislamiento en los cimientos. Si el agua aparece en la cara externa (la que da al ambiente): se trata de condensación. El vapor de agua del aire de tu casa se convierte en líquido al chocar con la superficie fría. La solución aquí es mejorar la ventilación, usar extractores de aire o deshumidificadores.

Conocer el origen exacto te permitirá atacar la raíz del problema en tu casa de forma inteligente, ahorrando tiempo y dinero en el mantenimiento de tu hogar.

Paso a paso: cómo aplicar este truco casero

Para realizar esta prueba en tu casa, solo necesitás un trozo de papel aluminio y cinta adhesiva. Seguí estos pasos:

Buscá la zona de la pared que presente manchas o se sienta fría al tacto.

Cortá un cuadrado de papel aluminio de aproximadamente 20x20 cm.

Pegalo sobre la pared, asegurándote de sellar los cuatro bordes con cinta para que no entre aire por los costados.

Dejalo actuar por 48 horas.

Más allá del truco, tienes que saber que el hecho de abrir las ventanas al menos 15 minutos al día reduce drásticamente la condensación.

Si ya hay manchas, una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato puede ayudar a eliminarlas de forma superficial mientras solucionás el problema de fondo.