Colocar café adentro del inodoro: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Los restos de café, conocidos como posos o cuncho, tienen una textura granulada que actúa como un abrasivo suave. Al bajar por las tuberías, ayudan a desprender la acumulación de grasa y residuos.

En este sentido, hay que decir que una de las dudas más frecuentes es sobre si el café tapa las tuberías. La respuesta es no, siempre y cuando se haga con moderación y se acompañe de una buena descarga de agua.

En un mundo que busca reducir el uso de químicos agresivos, este truco casero destaca por ser 100% natural. Es una excelente forma de reutilizar los residuos de tu cafetera antes de desecharlos.

Limpieza cada cuánto tiempo se recomienda limpiar el inodoro para no considerarse sucio (1).jpg La limpieza del inodoro puede realizarse con distintos trucos caseros.

Este método es ideal para el mantenimiento preventivo. Si tu inodoro tiene una obstrucción severa o una mancha de sarro de años, lo ideal es combinar el café con una limpieza profunda con bicarbonato y vinagre.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero