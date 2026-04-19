Siesta de café: el truco japonés para despertar con más energía que nunca

Muchas personas experimentan la sensación de despertarse de la siesta sintiéndose más cansadas de lo que se habían acostado. Esa sensación de pesadez y confusión tiene nombre y se llama inercia del sueño.
En medio oriente, parece que muchas personas han encontrado un truco casero para solucionar definitivamente este problema denominado como "la siesta del café".
Por qué el café puede hacer que te despiertes de la siesta con más energía
Aunque parezca una contradicción, tomar una taza de esta infusión justo antes de cerrar los ojos es la clave para una productividad imparable. A continuación, te contamos cómo funciona este método que es tendencia en Japón y qué dice la ciencia al respecto.
El concepto es simple pero requiere precisión: consiste en ingerir una dosis de cafeína y, acto seguido, dormir durante exactamente 20 minutos.
Este truco casero se basa en la forma en que nuestro cuerpo procesa la adenosina, una molécula que se acumula en el cerebro durante el día y nos genera la sensación de sueño.
Cuando dormimos una siesta breve, los niveles de adenosina bajan naturalmente. Al mismo tiempo, la cafeína tarda unos 20 minutos en llegar al torrente sanguíneo y alcanzar el cerebro. Por lo tanto, justo cuando te estás despertando y tu cerebro ha "limpiado" los receptores de cansancio.
Diversos estudios realizados en universidades de Japón y el Reino Unido han demostrado que quienes realizan la siesta de café cometen menos errores en tareas de concentración y mantienen un mejor estado de ánimo durante la tarde. ¿Estás listo para implementarlo?
Cómo realizar este truco casero
- Preparación rápida: prepará un café cargado. Lo ideal es beberlo rápido (podés usar un café frío o tipo espresso) para que el proceso de absorción comience de inmediato.
- El descanso cronometrado: programá una alarma por 20 minutos. No intentes dormir media hora o una hora; si entrás en la fase de sueño profundo, el efecto será el opuesto y despertarás agotado.
- El despertar activo: en cuanto suene la alarma, levantate. En ese preciso momento, la cafeína estará empezando a actuar, eliminando cualquier rastro de somnolencia.