Siesta de café: el truco japonés para despertar con más energía que nunca

El concepto es simple pero requiere precisión: consiste en ingerir una dosis de cafeína y, acto seguido, dormir durante exactamente 20 minutos.

Este truco casero se basa en la forma en que nuestro cuerpo procesa la adenosina, una molécula que se acumula en el cerebro durante el día y nos genera la sensación de sueño.

siesta del café Con este truco japonés, las personas despertarán con más energía.

Cuando dormimos una siesta breve, los niveles de adenosina bajan naturalmente. Al mismo tiempo, la cafeína tarda unos 20 minutos en llegar al torrente sanguíneo y alcanzar el cerebro. Por lo tanto, justo cuando te estás despertando y tu cerebro ha "limpiado" los receptores de cansancio.

Diversos estudios realizados en universidades de Japón y el Reino Unido han demostrado que quienes realizan la siesta de café cometen menos errores en tareas de concentración y mantienen un mejor estado de ánimo durante la tarde. ¿Estás listo para implementarlo?

Cómo realizar este truco casero