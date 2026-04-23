VIDEO: Inter Miami le ganó al Real Salt Lake con un golazo de Rodrigo De Paul

Inter Miami le ganó al Real Salt Lake con un golazo de Rodrigo De Paul

El partido se llevo adelante en el Estadio America First Field, en Utah, donde el Inter Miami encaraba su segundo partido sin la figura de Mascherano en el banco de suplente, pero con la presencia de otro argentino que se hizo cargo de las riendas del club aunque no se sabe por cuánto tiempo, Guillermo Hoyos.

Las Garzas fueron superiores durante el primer tiempo con varias situaciones de gol, pero sin lograr convertir. En el complemento el Real Salt Lake mejoró gracias a contragolpes bien ejecutados aunque con la misma falta de efectividad en los últimos metros.

Fue hasta el final del partido donde lograron abrir el marcador: en el minuto 82 Rodrigo De Paul agarró una pelota fuera del área y con una calidad admirable la clavó en el ángulo, desatando la alegría del Inter Miami e ilusionando a los argentinos.

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Solo tuvo que pasar un minuto para que el conjunto liderado por Lionel Messi volviera gritar gol. A los 83 el uruguayo conectó una pared exquisita con Germán Berterame y sin dejar picar la pelota sacó un zapatazo con su botín izquierdo que se metió en el ángulo.

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De esta manera, el Inter Miami alcanzó los 18 puntos y se ubica en la segunda posición de la Conferencia Este, a uno de Nashville, quienes tienen un partido menos. El sábado volverá a jugar en casa en el Nu Stadium, estadio donde aún no conocen la victoria tras empatar en sus dos presentaciones con Javier Mascherano en el banco de suplentes.

Lionel Messi - Inter Miami Esta vez Lionel Messi no logró convertir en el Inter Miami.

Lionel Messi no logró convertir en el triunfo de Inter Miami

La Pulga tuvo un gran desempeño, pero en esta oportunidad no logró mandar la pelota al fondo de la red. En el primer tiempo, a los 21, ejecutó un zurdazo que el arquero brasileño Rafael Cabral despejó. El número 1 se convirtió en el principal antagonista del argentino ya que tapó situaciones generadas por el 10 de la Selección argentina.

Luego que el Inter Miami ya lo ganara por 2 a 0, en el minuto 85 Lionel Messi apiló a tres rivales, pero nuevamente Cabral logró quedarse con la pelota tras un atajada al ras del suelo.

Ya en una de las últimas del partido le cometieron una falta en la medialuna y tuvo la última oportunidad de anotarse en el marcador. Sin embargo, su remate se encontró con las manos del arquero brasileño.

Messi tiene 38 años, recibió el premio al mejor jugador de la fecha dos veces en la vigente temporada y acumula siete tantos en la MLS, a dos de Petar Musa (del FC Dallas), el máximo goleador del certamen.