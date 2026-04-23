El Gallego Soto y el Cuta Morán recordaron después de 44 años el último clásico entre la Lepra y el Lobo en Primera

Dos protagonistas de aquellos duelos jugados en el estadio Malvinas Argentinas fueron Esteban Soto y Roberto Morán, ex jugadores de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima. El Gallego y el Cuta visitaron la redacción de Grupo América para revivir aquellos clásicos de hace más de 4 décadas y anticipar el que se jugará este domingo.

Soto recordó el último duelo jugado el 25 de abril de 1982 y reveló: "Jugamos el clásico, ganamos 2 a 0 en el estadio, los eliminamos y nos tocó jugar con Ferro para llegar a las semifinales. Es un recuerdo muy lindo y pasaron 44 años para que vuelva a jugarse un clásico en Primera División".

moran y soto

"Eran muy lindos esos partidos. La verdad es que genera mucha emoción cuando uno se pone a recordar", agregó el ex mediocampista.

"El presente de Independiente Rivadavia es muy bueno y la Lepra tiene una hinchada especial, es lo que más valoro en los 8 años en los que que estuve en el club". agregó quien también tuvo un paso por Gimnasia y Esgrima.

Los dos clásicos en el Nacional de 1982

Independiente Rivadavia Gimnasia y esgrima nacionales.1982-

Morán, se destacó como defensor y sobre el clásico, afirmó: "Estoy feliz por ver a Gimnasia y Esgrima en Primera División y es algo muy lindo que se vuelvan a enfrentar 44 años después. Hay que destacar que en aquella época dejábamos todo en la cancha, pero éramos amigos. Me pone feliz que el fútbol mendocino esté pasando un gran momento con Gimnasia en la máxima categoría e Independiente jugando la Copa Libertadores".

Lo que esperan para el domingo entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

"En los clásicos hay mucho en juego, como el temperamento y las ganas. Independiente Rivadavia está en un gran momento, pero Gimnasia y Esgrima viene en levantada", opinó el Gallego Soto.

"Todos esperamos que el domingo sea una fiesta del fútbol y que sea un gran espectáculo deportivo. Los clásicos son partidos apartes", dijo el Cuta Morán.

Embed - Esteban Gallego Soto y Roberto Cuta Morán jugaron el último clásico Independiente Rivadavia y Gimnas

La Lepra fue el mejor mendocino en el viejo Nacional

La Lepra de 1982 quedó en la historia de nuestro fútbol al ser el equipo mendocino que mejor campaña hizo en el historial del viejo Nacional.

Ese año eliminó a River y al Lobo antes de caer en cuartos de final ante Ferro, que se terminaría consagrando campeón.

Lepra lobo

Cortitas del Gallego Soto

Su vida: "Tengo 65 años y estoy feliz con la familia. Tengo 4 hijos y cuido a mi nieta que es la primera. Hace 44 años que jugamos el clásico, se nos ha pasado la vida viendo fútbol y nos vamos a morir como jugadores".

Independiente Rivadavia: "Representa mucho en mi vida y me pone muy feliz el momento que vive el club. De los jugadores dce ahora me gusta mucho Tomás Bottari, es un gran jugador y los delanteros marcan la diferencia".

Su pronóstico: "Es difícil arriesgar un resultado, sobre todo en los clásicos"

Embed - Gallego Soto y el gran momento de Independiente Rivadavia

Cortitas del Cuta Morán

Su vida: "Tengo 67 años y trabajo mucho en la iglesia. Me gusta ayudar a la gente"

Gimnasia y Esgrima: "Representa mucho en mi vida, me pone muy feliz el presente del club en Primera"

Su pronóstico: "Es difícil decir quien va a ganar. Independiente Rivadavia viene muy bien y Gimnasia y Esgrima ha demostrado ser un equipo muy duro".