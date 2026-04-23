Alfredo Berti, antes del clásico: "Se puede jugar bien, regular y mal, pero ponerte en el lugar del hincha siempre"

"Nosotros ahora jugamos otra final con Gimnasia y nos estamos preparando y después ya tenemos otra final el jueves de locales por la Copa libertadores y bueno esa es la mentalidad que tiene estos chicos, van partido a partido y bueno sabemos que vamos a jugar con el clásico rival y sabemos lo que es para toda la gente jugar el clásico. Estos chicos lo entienden porque juegan con esa pasión, por eso la gente acompaña", resumió Berti.

Embed "JUGÁ COMO EL HINCHA, PONETE EN EL LUGAR DEL HINCHA"



Alfredo Berti y el sentido de pertenencia de los jugadores de Independiente Rivadavia.



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Alfredo Berti destacó las virtudes de Sebastián Villa

Si Berti es el conductor de Independiente Rivadavia, el líder dentro de la cancha es Sebastián Villa y el DT resaltó las virtudes del colombiano: "Hace dos años, en el primer torneo, él estaba un poco más fijo por las bandas y ya lo empiezan a marcar, le empiezan a doblar la marca y lo empiezan a controlar más escalonado. Y a medida que fueron pasando los partidos, los entrenamientos, le propuse que sea un futbolista más tipo (Carlos) Valderrama, como jugaba Valderrama en Colombia, que un rato sea un derecho, un rato un izquierdo, un rato descienda y sea el pasador de pelota. Y él tiene mucha capacidad, tanto física como técnica, y aparte entiende, es un buen jugador".

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Berti jugó en Boca con Maradona y Riquelme

Embed UN RECUERDO PARA GUARDAR: en 1997, Alfredo Berti, actual DT de Independiente Rivadavia, jugó en Boca con Maradona, Riquelme y Latorre.



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Cómo marcaría Alfredo Berti a Leandro Paredes

El DT del momento en el fútbol argentino reveló cómo plantearía un partido frente a Leandro Paredes, el futbolista de Boca que es el más destacado de la actualidad: "Tiene que tener un enganche que tenga mucho coraje de enfrentarlo, robarle la pelota, hacerlo jugar incómodo. Yo siempre me acuerdo cuando enfrentábamos al River de Passarella, el enganche era (Ariel) Ortega. Y te cagaba a baile, pero no te dejaba tocar la pelota, no me la dejaba tocar, me presionaba, me la quitaba, me pegaba".

paredes 5

"Entonces, cuando tenés un futbolista como (Leandro) Paredes, yo prefiero poner un enganche que sea guapo y le quite la pelota y lo ataque, antes que ponerle un futbolista de contención como para anularlo, pero también está anulado el mío. Yo prefiero esa batalla ahí, cuando jugamos acá con Boca propuse eso, pero Boca fue mejor. (Leandro) Paredes juega bien, físicamente es un tipo que está muy preparado, tiene oficio. Pero bueno, esa es la idea siempre cuando hay un 5 de contención importante", indicó.

Luego puso como ejemplo: "Cuando jugamos con Argentinos que juega a Fattori, nosotros le ponemos a un futbolista un enganche que sea agresivo, que le quite la pelota, que no lo deje pensar, que lo haga jugar mucho tiempo de espaldas al arco de ellos. Yo tengo esa idea. Cuando el 5 rival es bueno hay que poner un buen enganche que tenga mucho coraje para enfrentarlo y jugar un partido uno contra uno ahí y hacerle sentir que le podés quitar la pelota y lastimarlo".