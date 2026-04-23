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El Club de Campo Mendoza coronó a los campeones uno de los torneos más tradicionales del golf local

Se disputó en el Club de Campo Mendoza el Campeonato del club por Parejas, una de las citas más importantes de la temporada de golf local.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Rosario Dalera, una de las mejores del golf local.

Rosario Dalera, una de las mejores del golf local.

Se disputó en el Club de Campo Mendoza el Campeonato del club por Parejas, una de las citas más importantes de la temporada de golf local.

Fueron 4 intensas jornadas bajo la modalidad Four Best ball, con una etapa de clasificación para todas las categorías de las que surgieron las mejores 16 parejas de caballeros y las mejores 8 tanto en damas como en senior que terminaron disputando los Match Play eliminatorios hasta determinar a la dupla campeona.

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La mejor pareja del Club de Campo Mendoza: Nicolás Ramazzi y Andy Benenati.

La mejor pareja del Club de Campo Mendoza: Nicolás Ramazzi y Andy Benenati.

En varones no fue sorpresa que los ganadores hayan sido Andrés Benenati y Nicolás Ramazzi tras superar en la final por 4 y 3 (4 hoyos de ventaja y 3 por jugar) a Máximo Guiñazú y Matías Fraguas. En esta categoría los semifinalistas fueron Facundo González Villanueva - Juan Francisco Benenati y Ramiro González Villanueva - Manuel Santos.

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Dalera y Zemborain fueron las ganadoras en damas.

Dalera y Zemborain fueron las ganadoras en damas.

Entre las damas se consagraron campeonas Rosario Dalera y Josefina Zemborain tras imponerse en el match final por 2 y 1 a Jimena González Villanueva y María Romera.

Finalmente, entre los senior, los campeones fueron el Dr. Guillermo Sáez y Gustavo Suárez Lago superando por 1up a Gilberto Pescado Suárez Lago y Christian Schajer.

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Guillermo Sáez, uno de los campeones senior.

Guillermo Sáez, uno de los campeones senior.

Con 180 jugadores participantes el certamen auspiciado por Cuenco Tech y Hik Vision fue todo un éxito, se jugó en diferentes condiciones climáticas según la jornada e incluyó un desayuno para los participantes organizado por uno de los sponsors.

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