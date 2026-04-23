El Club de Campo Mendoza coronó a los campeones uno de los torneos más tradicionales del golf local

En varones no fue sorpresa que los ganadores hayan sido Andrés Benenati y Nicolás Ramazzi tras superar en la final por 4 y 3 (4 hoyos de ventaja y 3 por jugar) a Máximo Guiñazú y Matías Fraguas. En esta categoría los semifinalistas fueron Facundo González Villanueva - Juan Francisco Benenati y Ramiro González Villanueva - Manuel Santos.

campeonas 2 Dalera y Zemborain fueron las ganadoras en damas.

Entre las damas se consagraron campeonas Rosario Dalera y Josefina Zemborain tras imponerse en el match final por 2 y 1 a Jimena González Villanueva y María Romera.

Finalmente, entre los senior, los campeones fueron el Dr. Guillermo Sáez y Gustavo Suárez Lago superando por 1up a Gilberto Pescado Suárez Lago y Christian Schajer.

saez 1 Guillermo Sáez, uno de los campeones senior.

Con 180 jugadores participantes el certamen auspiciado por Cuenco Tech y Hik Vision fue todo un éxito, se jugó en diferentes condiciones climáticas según la jornada e incluyó un desayuno para los participantes organizado por uno de los sponsors.