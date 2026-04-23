Las figuras de Independiente Rivadavia y Gimnasia presentarán el clásico: dónde ver gratis la conferencia

La previa del clásico mendocino: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima

La Liga Profesional dará inicio al clásico mendocino fuera de las canchas a través de una conferencia de prensa que se realizará en el Estadio Malvinas Argentinas a partir de las 13.30 del viernes 24 de abril. El evento no estará abierto a los hinchas, por lo que podrán seguirlo a través de la cobertura de Diario UNO.

Los referentes elegidos son dos deportistas que le han traído grandes alegrías a sus respectivos equipos; es así que por el lado de Independiente Rivadavia se presentará el goleador Alex Arce y como representante de Gimnasia estará el arquero César Rigamonti.

Los hinchas de la Lepra y del Lobo podrán ver la conferencia de prensa en vivo a través de LPF Play y el canal de YouTube de la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia - Gimnasia y Esgrima Los representantes de Independiente Rivadavia y Gimnasia se verán las caras en la conferencia de prensa.

Así están Independiente Rivadavia y Gimnasia en la Liga Profesional

Independiente Rivadavia tiene 30 puntos en el Torneo Apertura y, de esta manera, lidera la Zona, con River Plate como inmediato perseguidor con 26. Además, la Lepra encabeza la Tabla Anual, con tres puntos de ventaja sobre Estudiantes de La Plata.

Como si esto fuera poco, también mira a todos desde arriba en la Copa Libertadores tras vencer como local por 1 a 0 a Bolívar y como visitante al Fluminense por 2 a 1 en el histórico Maracanazo leproso.

En cuanto a la Copa Argentina, Independiente Rivadavia venció 2 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires en los 32avos de final y enfrentará a Tigre en los 16avos.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima está en el puesto 12 en el Torneo Apertura con 16 puntos, a tres de la zona de clasificación. En la Copa Argentina quedó eliminado en los 32avos de final tras empatar sin goles con Gimnasia y Tiro y caer 4 a 3 en la definición por penales.

El domingo, ambos conjuntos tendrán la oportunidad de reafirmar lo que vienen realizando, aunque atraviesan momentos futbolísticos distintos. Por lo pronto, en la previa, Alex Arce y César Rigamonti comenzarán el partido fuera de las canchas.