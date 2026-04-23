"Él ya sabe": el ultimátum de Claudio Úbeda a Kevin Zenón tras dejarlo afuera del Superclásico

"Él ya sabe qué tiene que mejorar", explicó Úbeda

En diálogo con Radio La Red, Úbeda fue frontal y no dejó lugar a dudas. Lejos de atribuir la ausencia a una molestia física o a una rotación táctica, el DT de Boca confirmó que se trata de una cuestión de rendimiento y competitividad.

“Yo le he dicho qué es lo que tiene que mejorar para volver a posicionarse y poder competir de igual a igual, y él lo está intentando”, explicó el Sifón sobre la situación de Zenón.

Si bien Úbeda reconoció que el volante "lo está intentando", el hecho de haber quedado marginado del partido más importante del semestre demuestra que el mediocampista corre muy de atrás.

“Kevin es un jugador que tiene grandes características. Tiene muy buena pegada, buena técnica, es veloz… Hay cosas que hemos hablado personalmente. Yo veo en el día a día que está evolucionando. Quiere meterse en el pelotón y complicarnos más la vida a nosotros y eso es bueno“, cerró el entrenador de Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2047306378067276128&partner=&hide_thread=false ¿POR QUÉ NO JUEGA KEVIN ZENÓN? CLAUDIO ÚBEDA lo explicó en @radiolared:



"Yo le he dicho qué es lo que tiene que mejorar para volver a posicionarse y poder competir de igual a igual, y él lo está intentando.



Kevin es un jugador que tiene grandes características. Tiene muy… pic.twitter.com/MpdrqwkD6D — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 23, 2026

Si quiere volver a sumar minutos, el mediocampista deberá demostrar que los consejos del entrenador hicieron efecto. De lo contrario, será cada vez más difícil verlo dentro del verde césped.

Boca busca seguir de racha tras el Superclásico

Luego del gran triunfo ante River en el Superclásico, Boca visita este jueves a Defensa y Justicia en el inicio de la decimosexta fecha del Torneo Apertura. En el Norberto Tito Tomaghello, el Xeneize buscará extender su buen momento (hace 13 partidos que no pierde) y asegurar su clasificación a los playoffs.

De cara a este encuentro, Claudio Úbeda optará por poner un equipo con mayoría de suplentes con el objetivo de resguardar titulares de cara al enfrentamiento de la semana que viene con Cruzeiro por la Libertadores. Leandro Paredes, autor del gol de la victoria ante el Millonario, irá al banco.

En este sentido, el DT pondría en cancha al siguiente equipo: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Ángel Romero y Milton Giménez.