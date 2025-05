Nicolás Oleksow y todo el equipo de UTN Canotaje se proyectan a nivel internacional

"Ya empezamos a trabajar para conseguir el apoyo necesario porque por más que uno esté en la selección, siendo categoría máster, uno se tiene que pagar la mayoría de los gastos", resaltó Nicolás Oleksow a la espera de apoyo tanto a nivel gubernamental como privado: "Todo va a servir", puntualizó.

Oleksow fue parte del equipo de UTN Canotaje y señaló: "Este año me abrieron las puertas y si no fuera por ellos no podría estar en este tipo de competencias. Gracias a ellos pude viajar con el grupo de UTN Canotaje, a cargo de Miguel Correa, y no quiero dejar a agradecerles".

Los resultados de UTN canotaje en el Campeonato Argentino y Selectivo de Canotaje Velocidad

Tais "Tatu" Trimarchi: 1er lugar C1-200mts; 2do puesto en 500mts. Categoría senior y S21. Integrará el equipo nacional en los Juegos Panamericanos de la Juventud Asunción 2025, en agosto.

Nicolas Oleksow: 2do puesto en K1 500mts y 3er puesto en K1 200mts en Categoría Máster. Espera la convocatoria para el Sudamericano en Asunción y el Mundial de velocidad en Portugal.

Agustina Díaz: 1er puesto C1-1000mts y 500mts Categoría Cadetes. Número 1 del ranking nacional y en busca de clasificar a la regata Olympic Hopes en República Checa en septiembre.

Felipe Astorga: 2do puesto C1-1000mts y 3ro en 2000mts Categoría menores.

Lucila Funes Salinas: 1er puesto C1-2000mts y 2da en 1000mts. Categoría menores.

Janna Díaz: 1er puesto C1-2000mts y 2da en 1000mts Categoría Menores.

Delfina Ravalle: 3er puesto C1-2000mts y 1000mts. Categoría menores.

Los cuatro últimos fueron seleccionados para el equipo nacional de menores que competirá en el Binacional y el Sudamericano a realizarse en Asunción