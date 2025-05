Muy recomendada por los usuarios, El sentido de la vida es una película de 1 hora y 48 minutos, que se puede ver en la plataforma de Netflix desde julio del 2022.

La plataforma de Netflix relata la historia de Ali Spencer (Andrea Fifliomeni), una chica bastante popular que sufre un accidente automovilístico y por desgracia, pierde la memoria. Para poder salir delante tras ese accidente que casi le costó la vida, Ali se apoyará en un libro de poemas y un amigo más que especial para poder recuperar su vida.

Embed - El sentido de la vida - [the mystery of her] Tráiler 2022 [Subtitulado Español]