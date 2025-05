Antes de irnos se apunta, sobre todo en el personaje de Brooke. Relaciones que no tienen futuro, pero en las que te auto-engañas, para mantenerte ahí, porque te da demasiado miedo cambiar. Idealizar encuentros -o reencuentros- con el gran amor de tu vida, al que hace años que no ves y con quién aún guardas esperanzas.

Nick (Evans) es un músico que se encuentra ante una situación muy crucial en su vida: apostar por su sueño o rendirse. Brooke (Eve) es una chica que está de viaje por trabajo en Nueva York, que no quiere afrontar una decisión que le cambiaría la vida.

La estación de trenes de Nueva York como punto de partida de la historia. Los dos coinciden por accidente, él no quiere salir de la estación, ella pierde el último tren de ese día.

A partir de un tropiezo y un móvil que termina roto, inician la búsqueda del bolso de ella, que no es más que la excusa para plasmar la búsqueda y evolución interna de ambos personajes.

