Prime Video: es de Wes Anderson, mezcla drama, romance y comedia y es una de las mejores películas del año

La película "Asteroid City" tiene un elenco repleto de estrellas de Hollywood (y que en muchos casos se han convertido en clásicos de Anderson): Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Steve Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan y Jeff Goldblum.

Esta producción de Wes Anderson se estrenó en el 76.º Festival de Cine de Cannes en 2023, y compitió por la Palma de Oro. Lamentablemente, a pesar de haber sido elogiada por la crítica, esta producción no recibió ninguna nominación a los premios Oscar.

La película "Asteroid City" tiene una duración total de 103 minutos, y recibió un puntaje de 6,4 puntos en el sitio web IMDb, el cual siempre brinda recomendaciones y reseñas de películas y series.

