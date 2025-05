Prime Video: el clásico de culto de los años 90 protagonizado por Liv Tyler y Renée Zellweger

Prime Video Empire Records.jpg Película "Empire Records" Fuente: Prime Video

Esta producción cuenta con la dirección de Allan Moyle, y la protagoniza Anthony LaPaglia, Robin Tunney, Rory Cochrane, Renée Zellweger, Ethan Embry, Johnny Whitworth y Liv Tyler.

Al momento del estreno, la película fue blanco de una polémica, ya que la misma fue editada severamente en posproducción, eliminando tres personajes importantes y hasta 40 minutos de cinta. Además, la banda sonora para Empire Records estuvo originalmente a cargo de Atlantic Records, una filial de Warner Bros. en el momento.

Dicha banda sonora cuenta con éxitos de cantantes y bandas como Better Than Ezra, Cracker, The Cranberries, Evan Dando (cuya versión de "The Ballad of El Goodo" de Big Star tuvo a la protagonista femenina de Empire Records Liv Tyler como voz de fondo), y Toad the Wet Sprocket.

La película "Empire Records" tiene una duración total de 90 minutos y además recibió un puntaje de 6,7 puntos en el sitio web IMDb, el cual brinda reseñas y críticas de películas y series.

Embed - Empire Records (1995) Official Trailer - Liv Tyler Movie

Dónde se puede ver la película "Empire Records", según tu ubicación geográfica: