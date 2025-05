Ante esta situación, y la pálida performance que mostró el equipo de Marcelo Gallardo dentro del campo de juego, Ariel Ortega rompió el silencio. El Burrito, palabra autorizada para hablar del Millonario, dejó clara su postura.

En su charla ante los micrófonos de DSports, el jujeño manifestó: "Creo que River va a tener que mejorar muchísimo". A su vez, añadió: "Después de haber jugado tan bien contra Boca, en el que hizo un hermoso partido y fue justo ganador, tuvo un par de encuentros buenos, pero con Platense no jugó bien. No pateó al arco. No fue el River que venía jugando y por eso perdió ese partido".

"Más allá de que todos sabemos que Platense juega de esa forma y está bien, River tenía que hacer un partido bueno para pasar la fase o ganar ese partido como para poder ir por el título", completó Ortega.

Ariel Ortega 1 Ariel Ortega fue contundente a la hora de hablar del presente de River.

Con respecto a la fase de playoffs del torneo continental, el ídolo del Millonario expresó: "La Copa Libertadores es todo. Ahora empieza lo mejor, que es el mata-mata". Pero esto no es todo, ya que también se refirió al Mundial de Clubes que se avecina: "Es un torneo muy lindo y muy importante para el club".