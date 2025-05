Habló por primera vez el atleta de 17 años tras el grave accidente: "Sigan rezando"

Matías Bottoni está viviendo la rehabilitación en el Instituto Fleni - luego de recibir una primera atención en el hospital Santojanni y operación en el Italiano - y casi tres semanas después del accidente habló por primera vez con un medio de comunicación. La radio elegida fue Cadena 3 donde pudo detallar cómo han sido estas tres semanas tan difíciles.

Fue así que comenzó explicando cómo se produzco el accidente: "Yo estaba largando de una partida en el carril cero, que es la cabecera reglamentaria para practicar partidas. Cuando largo, un chico se cruza por donde no debía, y justo caigo con mi cabeza golpeando en su zona lumbar. Desde ese momento quedé en el agua sin poder mover nada, ni sentir de abajo del cuello. Nunca perdí la consciencia".

Al principio fue mucho dolor, muy duro, pero nunca se pierde la fe. Al principio fue mucho dolor, muy duro, pero nunca se pierde la fe.

Actualmente tiene más de 3600 seguidores quienes le envían mensajes de apoyo, sin embargo, por el momento no puede utilizar el celular con normalidad. Es por eso que realizó una cariñosa publicación: "Hola, quería hacer esta publicación comunicando que sus mensajes me llegan y me hacen muy bien, pero aún no recupero movilidad en mis manos y dedos, por lo que me cuesta escribir y responder".

"Agradezco mucho todo el apoyo que estoy recibiendo, gracias a eso es que puedo afrontar este desafío que la vida me puso de una forma algo más amena. Muchas gracias a todos, los quiero", manifestó su Instagram.

matias_bottoni_natacion.jpeg_1756841869.jpeg La esperanza de volver a nadar está latente.

Así se encuentra el atleta en su recuperación

Matías es consciente que la recuperación es lenta, pero hay avances: "Puedo mover los brazos, cuello. El brazo izquierdo tiene más fuerza que el derecho, que es un poco débil. Muevo las manos, pero solo muevo un poco los dedos de la mano izquierda, no la derecha. La rehabilitación es dura, muy larga y lenta y se avanza muy de a poco".

Por el momento su familia no está analizando regresar a Rosario ya que están conformes con el trato y atención recibida en las diferentes instituciones: "Por ahora no voy a pasar a otro instituto", mientras que especula que su recuperación llevará alrededor de seis meses aunque "puede ser menos o más. Mi idea es recuperarme al 100%, pero es algo incierto lo que pueda llegar a pasar".

El joven atleta puso en valor lo fundamental que ha sido el apoyo de sus padres, novia y amigos: "No podría estar pasando esto solo. Recibo visitas y muchos mensajes de apoyo que me ayudan muchísimo. Hay que tener paciencia. Todo lo que sea positivo ayuda".

Les pido que sigan rezando, que sigan haciendo lo que hacen, porque aunque parezca pequeño, todo ayuda. Les pido que sigan rezando, que sigan haciendo lo que hacen, porque aunque parezca pequeño, todo ayuda.