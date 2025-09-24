El flamante ex DT de Fluminense cargó contra sus hinchas

Renato Gaúcho habló sin filtros en un momento de sumo enojo: "Soy un experto en fútbol; conozco mis habilidades. A Guardiola, a quien considero el mejor entrenador del mundo, lo llamaban estúpido. Así que hoy en día, ya nada me sorprende en el fútbol. Precisamente por las redes sociales".

"Todos son entrenadores, todos tienen una opinión. No todos, pero muchos en redes sociales no entienden nada de fútbol. Y entonces, el entrenador y el jugador son quienes pagan el precio", explicó en su descargo el ahora ex técnico del Flu.

Y su análisis sobre las redes sociales continuó: "Di una entrevista hace unos dos meses y hoy lo repito: el fútbol se acabó por culpa de las redes sociales. Tanto para el jugador, como para el entrenador. Hoy en día, es una guerra de críticas".

"El fútbol va por un camino que, por desgracia, todos estamos perdiendo. El fútbol se está acabando. Está casi acabado. Esa es mi opinión", determinó el entrenador de 63 años.

Renato Gaúcho Renato Gaúcho fue considerado el mejor extremo derecho en los 80 y 90.

"Dejaré que algunos genios de internet hablen de fútbol"

El que fue considerado como uno de los mejores extremos por derecha del mundo durante los 80 y 90, reflexionó: "¿A dónde vamos con el fútbol? Los entrenadores ya no tienen paciencia para este tipo de cosas. Cuando los entrenadores veteranos dejen de jugar, de repente los empezarán a valorar ante los que empiezan con nuevas ideas".

"Y entonces veremos dónde acaba el fútbol. Graben con atención esta entrevista que doy hoy; pronto la reproducirán y dirán: 'Sí, Renato tenía razón'", analizó el ex técnico del Fluminense.

En cuanto a su futuro, sentenció: "Desafortunadamente, hoy en día nadie es bueno. Vendrá otro, y quiero ver si presenta el equipo que la afición quiere o el que él tiene en mente. Descansaré y dejaré que algunos genios de internet hablen de fútbol".

Lanús espera rival

Tras ganar como local por 1 a 0 al Fluminense y empatar como visitante 1 a 1, Lanús está expectante con lo que sucederá en el partido que jugará la Universidad de Chile frente a Alianza Lima.

Lanús Lanús se quedó con el pase a semifinales de la Copa Sudamericana.

En el partido disputado en Perú empataron sin goles y todo se definirá en Chile el jueves 25 de septiembre a partir de las 21.30.