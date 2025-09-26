Pañales gratis y a domicilio del PAMI: qué hacer si se necesitan más de 90 unidades

El cambio principal es que ya no es necesario ir a la farmacia para retirar los pañales, ya que el convenio con las droguerías y farmacias para este fin finalizó.

Esto deben hacer los afiliados al PAMI qué necesitan más de 90 unidades por mes

PAMI tiene una provisión estándar de hasta 90 unidades mensuales de pañales -Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.)-, con posibilidad de solicitar más con evaluación especial que se realiza directamente en el lugar de residencia de los jubilados y pensionados afiliados, sin costo.

El primer paso clave es que el médico de cabecera justifique y emita una Orden Médica Electrónica (OME) indicando la cantidad total requerida.

PAMI-entrega-de-pañales.jpg El suministro de pañales es gratuito y, actualmente, se realiza con entrega a domicilio (generalmente hasta 90 unidades por mes, aunque se puede solicitar más con justificación médica).

Si la patología de los jubilados y pensionados afiliados requieren una cantidad mayor a las 90 unidades de pañales, lo que deben hacer es lo siguiente:

1. Hablar con su Médico de Cabecera:

El médico es quien debe emitir la Orden Médica Electrónica (OME) e indicar la cantidad exacta de pañales que el afiliado necesita por mes (por ejemplo, 120 o 150 unidades).

El médico debe justificar médicamente esta mayor necesidad.

2. Evaluación a Nivel Central:

Cuando la Orden Médica Electrónica (OME) indica una cantidad superior a las 90 unidades, esa solicitud es evaluada por PAMI a Nivel Central para su autorización.

3. Renovación de la Solicitud:

Al igual que con la cantidad estándar, la solicitud (incluyendo la cantidad mayor) debe renovarse cada seis meses, o antes si hay un cambio en la cantidad o en el módulo (talle) necesario.

Por último, recordá que podés verificar y actualizar el domicilio de entrega, número de celular y/o correo electrónico. O, podés comunicarte al 138 - "PAMI Escucha y Responde" o acercarte a la correspondiente agencia PAMI para corroborar los datos de entrega.

PAMI: más detalles de la entrega da pañales gratis

Para renovar el servicio, cada 6 (seis) meses tenés que pedirle a tu médico de cabecera que emita la Orden Médica Electrónica (OME) y presentarte en tu agencia para completar el trámite. No necesitás presentar receta electrónica.