Atención viajeros

Cerró el Paso Cristo Redentor por nevadas en ambos lados de la frontera

La medida preventiva comenzó en la noche del jueves por nevadas. Se espera que el sábado se reabra el Paso Cristo Redentor. El paso El Pehuenche sigue cerrado

El Paso Cristo Redentor permanece cerrado por nevadas y fuertes ráfagas del tiempo

El Paso Cristo Redentor permanece cerrado por nevadas y fuertes ráfagas del tiempo, al igual que el Paso El pehuenche.

El Paso Cristo Redentor cerró para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos ante el pronóstico por nevadas en la alta montaña. Se espera que durante el fin de semana se reanude el tránsito. El paso El Pehuenche también permanece cerrado.

Los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron con tiempo el cierre preventivo desde las 22 del jueves, con bajada de barreras en Uspallata y en Guardia Vieja desde las 20 de ayer.

paso cristo redentor uspallata 2.jpg
Por el cierre del Paso Cristo Redentor, Uspallata mantiene su barrera baja hasta que habiliten nuevamente el túnel internacional. Imagen ilustrativa.

Por el cierre del Paso Cristo Redentor, Uspallata mantiene su barrera baja hasta que habiliten nuevamente el túnel internacional. Imagen ilustrativa.

Tal como habían avisado, el túnel internacional se mantiene cerrado durante este viernes por fuertes ráfagas de viento, además de nevadas que complican la transitabilidad segura por la Ruta 7 y la 60 en Chile.

Cuando las condiciones mejoren y ya no haya probabilidad de nevadas, el Paso Cristo Redentor volverá a funcionar las 24 horas para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

En el siguiente video podés mirar cómo está en Las Cuevas en tiempo real:

Embed - Las Cuevas - Mendoza - Diario UNO

Paso Cristo Redentor y paso El Pehuenche cerrados

Desde el fin de semana pasado el paso ubicado en Malargüe quedó cerrado debido pronóstico de nevadas, la dificultad en la limpieza de la calzada y las condiciones adversas para la circulación de vehículos por ese cruce hacia Chile.

En este caso, los coordinadores argentinos y chilenos aseguraron que El Pehuenche seguirá cerrado durante este viernes, además señalaron que la Ruta 145 está transitable hasta el kilómetro 60 en el paraje “Los Castaños", con precaución por sectores de la calzada en reparación.

