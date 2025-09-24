Muchos camioneros tuvieron grandes demoras en el Paso Cristo Redentor para cruzar a Chile. Explicaron que se debe a la falta de funcionarios del vecino país para realizar los trámites para cruzar la frontera. Las autoridades debieron hacer cortes de media hora en Uspallata para que los camiones no se acumulen en Los Libertadores.
Demoras en el Paso Cristo Redentor por falta de funcionarios chilenos para el cruce de camiones
Luego del cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas durante el fin de semana, muchos camiones se acumularon para pasar a Chile. Reclamaron la falta de atención