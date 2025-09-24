Demoras en el Paso Cristo Redentor por falta de funcionarios chilenos para el cruce de camiones

Pero desde el lunes quienes viajaban hacia Chile advirtieron largas filas de camiones sobre la Ruta Nacional 7 y también en la banquina, a la espera de poder avanzar hacia la alta montaña.

Esto obligó a los chilenos a pedir que se hicieran cortes en la circulación de camiones para que no colapsara el complejo Los Libertadores.

El Paso Cristo Redentor complicado

Después de 3 días de quejas y reclamos, las autoridades chilenas reforzaron la atención de camiones en Los Libertadores recién al mediodía de este miércoles, por lo que se esperaba que en el transcurso del día se normalizara la situación.

Paso Cristo Redentor paso a Chile túnel internacional.jpg Recién este miércoles los chilenos reforzaron la cantidad de personal para los camiones en el Paso Cristo Redentor. Imagen ilustrativa. Foto: Gentileza

Para los vehículos particulares la espera está dentro de los tiempos habituales que manejan en Chile en el Paso Cristo Redentor, hasta dos horas de máximo, por los exhaustivos controles que realizan sobre las pertenencias que las personas quieren ingresar al vecino país.