Con paciencia

Demoras en el Paso Cristo Redentor por falta de funcionarios chilenos para el cruce de camiones

Luego del cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas durante el fin de semana, muchos camiones se acumularon para pasar a Chile. Reclamaron la falta de atención

Por UNO
Los camioneros sufrieron demoras en el Paso Cristo Redentor por el poco personal del lado chileno para realizar los trámites. Imagen ilustrativa.

Muchos camioneros tuvieron grandes demoras en el Paso Cristo Redentor para cruzar a Chile. Explicaron que se debe a la falta de funcionarios del vecino país para realizar los trámites para cruzar la frontera. Las autoridades debieron hacer cortes de media hora en Uspallata para que los camiones no se acumulen en Los Libertadores.

El Paso Cristo Redentor reabrió a las 9 del lunes, luego de haber cerrado durante el fin de semana por las nevadas en ambos lados de la cordillera. Del lado argentino reforzaron la atención en las cabinas para agilizar la atención y evitar la espera de quienes viajaban hacia Mendoza.

paso cristo redentor camiones.jpg
Muchos camiones tuvieron demoras para cruzar a Chile por el Paso Cristo Redentor. Imagen ilustrativa.

Pero desde el lunes quienes viajaban hacia Chile advirtieron largas filas de camiones sobre la Ruta Nacional 7 y también en la banquina, a la espera de poder avanzar hacia la alta montaña.

Esto obligó a los chilenos a pedir que se hicieran cortes en la circulación de camiones para que no colapsara el complejo Los Libertadores.

El Paso Cristo Redentor complicado

Después de 3 días de quejas y reclamos, las autoridades chilenas reforzaron la atención de camiones en Los Libertadores recién al mediodía de este miércoles, por lo que se esperaba que en el transcurso del día se normalizara la situación.

Paso Cristo Redentor paso a Chile túnel internacional.jpg
Reci&eacute;n este mi&eacute;rcoles los chilenos reforzaron la cantidad de personal para los camiones en el Paso Cristo Redentor. Imagen ilustrativa.

Para los vehículos particulares la espera está dentro de los tiempos habituales que manejan en Chile en el Paso Cristo Redentor, hasta dos horas de máximo, por los exhaustivos controles que realizan sobre las pertenencias que las personas quieren ingresar al vecino país.

