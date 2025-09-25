Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Corte preventivo

Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por posibles nevadas en alta montaña

Se trata de un cierre preventivo del Paso Cristo Redentor debido a que luego del viento que soplará este jueves, se esperan nevadas para el viernes

Por UNO
El Paso Cristo Redentor quedará cerrado por nevadas en la alta montaña. Imagen ilustrativa.

Los coordinadores del Paso Cristo Redentor advirtieron sobre un cierre preventivo por la probabilidad de nevadas en la alta montaña, y no se sabe todavía hasta cuándo se mantendrá de esta manera. Esto se suma a las demoras que tuvieron los camioneros para cruzar hacia Chile luego del corte del fin de semana pasado también por nevadas.

El comunicado enviado por el coordinador argentino del Paso Cristo Redentor, Justo José Báscolo, indicó: "Se comunica a los usuarios que el día 25 de septiembre a partir de las 22 el paso internacional permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos".

Las Cuevas nevadas Ruta 7 Paso a Chile Paso Cristo Redentor.jpg
El cierre preventivo del Paso Cristo Redentor comenzará a las 22 de este jueves por posibles nevadas durante el viernes. Imagen ilustrativa.

Detalló que el cierre de barrera en Uspallata será desde las 20 de este jueves para evitar que los vehículos intenten llegar a la aduana y la encuentren cerrada, debido a que los funcionarios de ambos países se irán a las 22.

Báscolo agregó el motivo de este cierre preventivo: "Los informes meteorológicos dan cuenta de inestabilidad y nevadas en la alta montaña que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad" para el viernes.

Embed - Las Cuevas - Mendoza - Diario UNO

Para quienes quieran organizar un viaje y cruzar por el Paso Cristo Redentor, podrán chequear el estado del mismo en el sitio oficial.

Demoras en el Paso Cristo Redentor

El fin de semana pasado el paso a Chile estuvo cerrado por nevadas que complicaron la Ruta 7 y la 60 del vecino país. El lunes a las 9 se habilitó el tránsito para todo tipo de vehículos y fueron muchos los camiones que emprendieron viaje hacia la alta montaña.

paso cristo redentor paso a chile demoras alta montaña.jpg
El tránsito de camiones por el Paso Cristo Redentor estuvo complicado esta semana. Imagen ilustrativa.

A pesar de los reclamos y pedidos, indicaron que había pocos funcionarios para atender a los transportistas en el vecino país, y esto motivó a que pidieran cortes cada media hora para que los camiones ingresaran a Los Libertadores por tandas.

Recién el miércoles al mediodía reforzaron la atención en el Paso Cristo Redentor para agilizar los trámites de los camioneros para ingresar a Chile. Cuando la situación comenzaba a normalizarse, anunciaron el nuevo corte preventivo.

