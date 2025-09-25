Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por posibles nevadas en alta montaña

Detalló que el cierre de barrera en Uspallata será desde las 20 de este jueves para evitar que los vehículos intenten llegar a la aduana y la encuentren cerrada, debido a que los funcionarios de ambos países se irán a las 22.

Báscolo agregó el motivo de este cierre preventivo: "Los informes meteorológicos dan cuenta de inestabilidad y nevadas en la alta montaña que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad" para el viernes.

Para quienes quieran organizar un viaje y cruzar por el Paso Cristo Redentor, podrán chequear el estado del mismo en el sitio oficial.

Demoras en el Paso Cristo Redentor

El fin de semana pasado el paso a Chile estuvo cerrado por nevadas que complicaron la Ruta 7 y la 60 del vecino país. El lunes a las 9 se habilitó el tránsito para todo tipo de vehículos y fueron muchos los camiones que emprendieron viaje hacia la alta montaña.

El tránsito de camiones por el Paso Cristo Redentor estuvo complicado esta semana.

A pesar de los reclamos y pedidos, indicaron que había pocos funcionarios para atender a los transportistas en el vecino país, y esto motivó a que pidieran cortes cada media hora para que los camiones ingresaran a Los Libertadores por tandas.

Recién el miércoles al mediodía reforzaron la atención en el Paso Cristo Redentor para agilizar los trámites de los camioneros para ingresar a Chile. Cuando la situación comenzaba a normalizarse, anunciaron el nuevo corte preventivo.