Cornejo se quejó del desinterés nacional por el Paso Pehuenche

alfredo cornejo paso pehuenche chile Alfredo Cornejo se quejó por el estado del Paso Pehuenche en una reunión bilateral, en Chile. Foto: Gobierno de Mendoza

“Han pasado muchos años con pocos avances, lo que refleja el desinterés de los gobiernos nacionales en un tema central para el transporte, el turismo y el desarrollo económico”, dijo el gobernador mendocino en Chile y reclamó: “Necesitamos un trabajo articulado de ambos países, aduanas, migraciones y todos los organismos”.

Peronistas y radicales, juntos por el Paso Pehuenche

“Que los tres intendentes del Sur mendocino estén aquí muestra una visión compartida”, reflexionó Alfredo Cornejo.

“Saben lo que significa para sus departamentos un paso internacional con infraestructura moderna y atención de calidad. El Paso Pehuenche es una vía competitiva para toda la Argentina, que puede descongestionar el Libertador y fortalecer el vínculo con Chile y a eso aspiramos”, agregó.

El reclamo de Cornejo por obras en el Paso Pehuenche

Alfredo Cornejo destacó la necesidad de acelerar las obras de infraestructura en el paso internacional que une Malargüe con Talca, Chile, y transmitió la presión que le llega de los ciudadanos: “Quieren los pasos ya, pronto y lo más barato posible”.

El gobernador advirtió el “desinterés de los gobiernos nacionales por la logística, la conectividad y el turismo”, tomando como ejemplo para argumentar sus dichos que el Comité del Pehuenche ni siquiera se ha reunido en los últimos años.

“Si los estados nacionales no se involucran de manera sostenida, no habrá mejor conectividad ni más progreso para nuestros pueblos”, afirmó.

El mal estado del Paso Pehuenche

Cornejo sostuvo que el Paso Pehuenche podría ser la opción más competitiva para el sur mendocino y muchas regiones de Argentina hacia el puerto de Concepción, pero que las “actuales instalaciones de Las Loicas son muy deficientes”.

Siguiendo la crítica, pidió rever el compromiso asumido por Argentina y Chile de construir un complejo unificado de aduanas y migraciones.

Paso Pehuenche argentina 6 El Paso Pehuenche. Foto: Natalia Sosa Abagianos/ Diario UNO

Sobre el Paso Pehuenche

El Paso Pehuenche, a 2.553 metros sobre el nivel del mar, aparece como una vía alternativa frente al cruce Libertadores, que cuenta con un túnel a 3.200 metros. Su traza, con menos curvas y pavimento en ambos lados, conecta en Argentina con la Ruta Nacional 145 y en Chile con la Ruta 115.

A diferencia de otros pasos internacionales, no dispone de túneles ni cobertizos que faciliten el despeje cuando el clima es adverso. Del lado chileno se vincula con los puertos de San Vicente, Talcahuano y Lirquén, aunque con menor peso estratégico que Valparaíso o San Antonio.

En territorio mendocino, el complejo aduanero funciona en Las Loicas, en un predio de Vialidad Provincial que aún debe regularizarse. La infraestructura básica está operativa, con un escáner incorporado recientemente, pero se reclama la construcción de un techo para atender en invierno y más espacio para distintos tipos de carga.

En 2015 se proyectó un nuevo complejo en Vegas de Letelier con financiamiento de la CAF, pero fue descartado al año siguiente por razones ambientales.

La Ruta Nacional 145 se mantiene en estado regular, con deficiencias de señalización y pintura en zonas de nevadas. Además, la falta de cobertizos y campamentos complica el mantenimiento de unos 3.000 kilómetros de rutas provinciales.

Entre los pedidos para el Paso Pehuenche figuran la ampliación de cargas habilitadas, mejoras en puentes y tramos de la Ruta 40, obras eléctricas y nuevos protocolos de coordinación con los centros turísticos. También se avanza en el diseño de un Centro de Transferencia de Cargas, pensado como parte de la integración logística y aduanera.