PSG le ganó agónicamente a Barcelona y sueña con el bicampeonato: cómo fue la jornada de Champions League

En el mismo turno, el Qaraba de Azerbaiyán venció al Copenhague de Dinamarca por 2-0 y se posiciona como uno de los líderes de la competencia luego de haber sumado de a tres en el debut.

Arsenal, que tiene a Gabriel Heinze como uno de los ayudantes de campo de Mikel Arteta, le ganó 2-0 en Inglaterra a Olympiacos. En elenco griego jugaron Francisco Ortega, Santiago Hezze y Lorenzo Scipioni. Los dos primeros lo hicieron desde el inicio.

Mónaco y Manchester City repartieron puntos en Inglaterra. El elenco inglés lo ganaba por el doblete de Erling Haaland pero, en el último minuto, Dier igualó las acciones con su remate desde los 12 pasos.

Más de los argentinos en la Champions League

Bayer Leverkusen, en el BayArena, igualó 1-1 ante PSV Eindhoven. Equi Fernández completó los 90 minutos mientras que Claudio Echeverri, que formó parte del banco de suplentes, saltó al campo de juego cuando el reloj marcaba 80'.

La otra gran goleada de la jornada se dio en Alemania. Borussia Dortmund vapuleó 4-1 a Athletic de Bilbao en el Signal Iduna Park. Aaron Anselmino se resintió de una vieja lesión muscular y, por ello, no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes.

En uno de los partidos que más prometía París Saint Germain venció a Barcelona en condición de visitante. Pese a que el Culé fue quien abrió el marcador, el campeón vigente de la Champions League dio el golpe sobre la mesa y se quedó con tres puntos claves. Ferrán Torres adelantó al local, mientras que Mayulu y Gonzalo Ramos le dieron el triunfo al PSG.

En tierras italianas Napoli venció por 2-1 a Sporting de Lisboa. En el estadio Diego Armando Maradona, los locales se impusieron gracias al doblete de Rasmus Höjlund, quien en ambas ocasiones fue asistido por Kevin De Bruyne. Para la visita había igualado Luis Suárez, de penal.

Equi Fernández Equi Fernández completó los 90 minutos en el empate de Bayer Leverkusen por la Champions League.

Por último, Villarreal y Juventus repartieron puntos tras un entretenido 2-2 en el estadio de la Cerámica. Con Juan Foyth fuera del banco de suplentes, el Submarino Amarillo sumó un punto por los goles de Georges Mikautadze y Renato Veiga. Por su parte, para los italianos convirtieron Federico Gatti y Francisco Conceição.

Los resultados de la Champions League