La Dirección General de Aduanas comunicó que este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 20 y hasta las 23, se llevará a cabo una intervención programada en el sistema informático que opera a nivel nacional, lo que se traducirá en el corte total del paso de camiones a través del Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR), en el paso a Chile y las distintas fronteras nacionales por ese lapso, medida que no alcanza a vehículos particulares ni colectivos comercales.
Paso a Chile: no podrán cruzar camiones por 3 horas y avisaron qué pasará con los vehículos particulares
El mantenimiento técnico, que se extenderá por aproximadamente tres horas, implicará entonces la suspensión temporal tanto del ingreso como del egreso de camiones en los distintos pasos fronterizos y dependencias aduaneras de toda la geografía nacional.
En consecuencia, uno de los puntos alcanzados por la medida se encuentra es justamente el paso internacional Cristo Redentor, por lo que entre las 20 y las 23 del miércoles quedará interrumpido el tránsito de transporte de carga hacia y desde el vecino país de Chile.
Vehículos particulares y ómnibus de pasajeros, habilitados
Es oportuno resaltar que, de acuerdo a la información oficial, esta restricción no afectará a vehículos particulares ni a ómnibus de pasajeros, que podrán circular con total normalidad.
Las autoridades indicaron que el servicio se restablecerá una vez finalizadas las tareas técnicas y recomendaron a los transportistas y operadores logísticos planificar sus operaciones teniendo en cuenta la interrupción programada.