Paso a Chile: no podrán cruzar camiones por 3 horas y avisaron qué pasará con los vehículos particulares

El mantenimiento técnico, que se extenderá por aproximadamente tres horas, implicará entonces la suspensión temporal tanto del ingreso como del egreso de camiones en los distintos pasos fronterizos y dependencias aduaneras de toda la geografía nacional.

camiones paso a chile.jpg Los camiones no podrán cruzar a Chile durante 3 horas el miércoles 12 de noviembre. Imagen ilustrativa.

En consecuencia, uno de los puntos alcanzados por la medida se encuentra es justamente el paso internacional Cristo Redentor, por lo que entre las 20 y las 23 del miércoles quedará interrumpido el tránsito de transporte de carga hacia y desde el vecino país de Chile.