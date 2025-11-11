Inicio Ovación Fútbol Luciano Abecasis
Luciano Abecasis, emotivo tras su despedida como jugador profesional: la palabra del bicampeón con la Lepra

Luciano Abecasis vivió una noche inolvidable. Tras anunciar su retiro, fue mimado por los hinchas de Independiente Rivadavia

Fabián Salamone
Luciano Abecasis vivió una noche emotiva en el Bautista Gargantini.

Axel Lloret / Diario UNO

Convirtió el primer gol en la campaña del 2023 y, desde entonces, se convirtió en alguien fundamental para el mundo Independiente Rivadavia. Hablamos de Luciano Abecasis, quien también mandó el centro que terminó en el primer gol de la final por el ascenso, quien anunció que colgará los botines.

Y como si a la noche mágica que se vivió en el Bautista Gargantini le faltara emoción, la despedida a uno de los histórico tuvo todos los condimentos. Desde su posteo en las redes sociales la jornada del domingo, hasta la foto con su familia en el entretiempo. Sin olvidar las lágrimas en el banco de suplentes, su ingreso en los minutos finales y, la frutilla del postre, su imagen levantando el trofeo de la Copa Argentina.

Luciano Abecasis
Luciano Abecasis, junto a su familia en el Bautista Gargantini.

Luciano Abecasis y su emoción tras anunciar su retiro

Con las pulsaciones un poco más bajas, desde la zona mixta del estadio Bautista Gargantini, Luciano Abecasis habló en exclusiva con Ovación: "Ni en mi sueño más optimista pensé que iba a ser así. Comuniqué la decisión hace un mes y no sabía que íbamos a salir campeones tampoco. Esta despedida fue perfecta. Gracias a Alfredo que me hizo retirarme en cancha. Estoy muy agradecido y permitiéndome disfrutarlo. Estoy muy feliz".

Embed - Luciano Abecasis recibió un reconocimiento en el entretiempo del partido de Independiente Rivadavia

Él quedó grabado a fuego en la historia de Independiente Rivadavia. Al ser consultado sobre qué es la institución para él, con una sonrisa en el rostro, respondió: "Se me pone la piel de gallina, es porque el cuerpo habla. Más allá del ascenso que fue muy importante para mí, la gente y el club. Independiente Rivadavia me acompañó en un proceso que es lo máximo para mí, que es la llegada de mi hijo. Tengo un hijo mendocino que llegó con los dos títulos bajo el brazo. El club está en un lugar fundamental y de privilegio en lo que fue toda mi carrera".

Vivir este proceso junto a su familia, su esposa y dos hijos, hacen que lo logrado se disfrute el doble: "Estoy totalmente tomado por las emociones, me cuesta hacer análisis para atrás. Pero sí, me acuerdo de estar con mi nena llorando arreglando el duende que se había roto. Tengo un sinfín de emociones, estoy dejando que me atraviesen en el cuerpo. Estoy disfrutándolo porque esto no lo voy a vivir nunca más".

Embed - Independiente Rivadavia - Luciano Abecasis disputó su último partido como futbolista profesional

Con respecto a cómo vivió lo que fue su último partido como profesional, Luciano Abecasis reveló: "Siempre fui muy analítico y estructurado. Mi desafío era permitirme disfrutar, cosa que no había hecho en mi carrera por estar siempre pensando en lo que viene. Fue lo que hice, sentir sin pensar demasiado. Estoy muy agradecido por la noche que me hicieron vivir todos".

Por último, se tomó unos segundos para mirar hacia atrás y dedicarle unas palabras al Luciano Abecasis que estaba dando sus primeros pasos en el mundo del fútbol: "Le digo que lo felicito, que se permita disfrutar y que se retiró fiel a su estilo".

