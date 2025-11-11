Luciano Abecasis, emotivo tras su despedida como jugador profesional: la palabra del bicampeón con la Lepra

Embed - Luciano Abecasis recibió un reconocimiento en el entretiempo del partido de Independiente Rivadavia

Él quedó grabado a fuego en la historia de Independiente Rivadavia. Al ser consultado sobre qué es la institución para él, con una sonrisa en el rostro, respondió: "Se me pone la piel de gallina, es porque el cuerpo habla. Más allá del ascenso que fue muy importante para mí, la gente y el club. Independiente Rivadavia me acompañó en un proceso que es lo máximo para mí, que es la llegada de mi hijo. Tengo un hijo mendocino que llegó con los dos títulos bajo el brazo. El club está en un lugar fundamental y de privilegio en lo que fue toda mi carrera".

Vivir este proceso junto a su familia, su esposa y dos hijos, hacen que lo logrado se disfrute el doble: "Estoy totalmente tomado por las emociones, me cuesta hacer análisis para atrás. Pero sí, me acuerdo de estar con mi nena llorando arreglando el duende que se había roto. Tengo un sinfín de emociones, estoy dejando que me atraviesen en el cuerpo. Estoy disfrutándolo porque esto no lo voy a vivir nunca más".

Embed - Independiente Rivadavia - Luciano Abecasis disputó su último partido como futbolista profesional

Con respecto a cómo vivió lo que fue su último partido como profesional, Luciano Abecasis reveló: "Siempre fui muy analítico y estructurado. Mi desafío era permitirme disfrutar, cosa que no había hecho en mi carrera por estar siempre pensando en lo que viene. Fue lo que hice, sentir sin pensar demasiado. Estoy muy agradecido por la noche que me hicieron vivir todos".

Por último, se tomó unos segundos para mirar hacia atrás y dedicarle unas palabras al Luciano Abecasis que estaba dando sus primeros pasos en el mundo del fútbol: "Le digo que lo felicito, que se permita disfrutar y que se retiró fiel a su estilo".