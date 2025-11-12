"Sapo y gil": Duca destrozó a Caruso Lombardi en un video y profundizó la guerra por el arbitraje

En este contexto, y a través de un video publicado en su cuenta de X, Duca lanzó con munición gruesa contra el entrenador de último paso por el Miramar Misiones de la Primera División del fútbol uruguayo.

La respuesta de Duca a Caruso Lombardi

En modo selfie, Duca comenzó: "Caruso Lombardi. Mirá. ¿Sabés qué? Te hicieron entrar como un gil. Pensé que eras un atorrante, un tipo de la calle, piola. Te hicieron entrar como el más gil de todos. Terminaste siendo un sapo, un sorete... ¿Así que yo soy un caniche de alguien? Traeme las pruebas, sapo. Gil. Entraste como un gil en Paka Paka".

"No tenés códigos de nada y te haces el de la calle. ¿Sabés lo que significa 'siempre mono y nunca sapo'? Andá a preguntar, Caruso Lombardi. Terminaste siendo un sapo, un ortiva. El más gil de todos", sumó el expresidente de Independiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ciudadanodukaok/status/1988342955380441309&partner=&hide_thread=false TERMINASTE SIENDO EL MAS GIL DE TODOS CARUSO !!!! CAISTE EN LA TRAMPA DE UNOS PIBITOS DE PAKA PAKA …. pic.twitter.com/3DtffuOwAy — Duka (@ciudadanodukaok) November 11, 2025

Sin pelos en la lengua, Duca prosiguió: "Nunca me metí con nadie, pero, ¿decir que soy caniche yo? Boludo, le hice juicio a la AFA diez años. Qué gil que sos. Pensaba decírtelo personalmente para no hacer el video, pero te lo mereces por gil. Te hicieron entrar unos nenitos que hacen un programa de televisión".

Para terminar, lejos de calmar las aguas, sentenció: "Como un gil entraste, que te quede claro. Cuando quieras lo aclaramos, de cualquier manera que vos quieras. ¿Caniche yo? Limpiate la boca, sapo".