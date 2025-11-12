El triunfo de Independiente ante Deportivo Riestra desató una verdadera guerra. Fernando Espinoza, árbitro del encuentro, habló en zona mixta y apuntó contra Ricardo Caruso Lombardi, quien suele ser muy crítico con el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.
"Sapo y gil": Duca destrozó a Caruso Lombardi en un video y profundizó la guerra por el arbitraje
La polémica por el arbitraje sumó un capítulo explosivo. Duca apuntó con munición gruesa contra Caruso Lombardi: "Terminaste siendo un ortiva"
El director técnico, que suele subir videos dejando clara su postura, no dudó y le respondió al juez mendocino a través de sus redes sociales. Pero este ida y vuelta, que no tardó en volverse viral, no terminó allí.
El ex DT de Racing, San Lorenzo y Argentinos, entre otros, fue entrevistado por el programa de streaming CEF (Cuidamos El Fútbol). Allí le preguntaron por qué apuntaba contra Pablo Carrosa y Andrés Ducatenzeiler y, fiel a su estilo, no tuvo pelos en la lengua. Caruso trató a ambos de ser caniches de "Tovicochino" (haciendo referencia a Pablo Toviggino).
En este contexto, y a través de un video publicado en su cuenta de X, Duca lanzó con munición gruesa contra el entrenador de último paso por el Miramar Misiones de la Primera División del fútbol uruguayo.
La respuesta de Duca a Caruso Lombardi
En modo selfie, Duca comenzó: "Caruso Lombardi. Mirá. ¿Sabés qué? Te hicieron entrar como un gil. Pensé que eras un atorrante, un tipo de la calle, piola. Te hicieron entrar como el más gil de todos. Terminaste siendo un sapo, un sorete... ¿Así que yo soy un caniche de alguien? Traeme las pruebas, sapo. Gil. Entraste como un gil en Paka Paka".
"No tenés códigos de nada y te haces el de la calle. ¿Sabés lo que significa 'siempre mono y nunca sapo'? Andá a preguntar, Caruso Lombardi. Terminaste siendo un sapo, un ortiva. El más gil de todos", sumó el expresidente de Independiente.
Sin pelos en la lengua, Duca prosiguió: "Nunca me metí con nadie, pero, ¿decir que soy caniche yo? Boludo, le hice juicio a la AFA diez años. Qué gil que sos. Pensaba decírtelo personalmente para no hacer el video, pero te lo mereces por gil. Te hicieron entrar unos nenitos que hacen un programa de televisión".
Para terminar, lejos de calmar las aguas, sentenció: "Como un gil entraste, que te quede claro. Cuando quieras lo aclaramos, de cualquier manera que vos quieras. ¿Caniche yo? Limpiate la boca, sapo".