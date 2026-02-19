El posteo de Juan Cruz Yacopini que ilusiona a sus seguidores mientras se recupera del accidente

"Para mí es como un hermano. Que haya sufrido estas lesiones de gravedad a pocos días de viajar al Dakar, me da mucha tristeza”, había dicho el 29 de diciembre pasado Oliveras al hablar de la salud de Yacopini.

“Mi pensamiento está con él, y mi objetivo es que se recupere para poder volver a competir juntos. Primero hay que ver cómo evoluciona su lesión, porque todavía no sabemos exactamente su gravedad. Cuando la sepamos, veremos qué nos presenta el futuro", había dicho quien acompañó a Yacopini a coronarse campeón del Mundial de Bajas de la FIA.

Así fue el accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini

Antes de viajar a Arabia Saudita para competir en el Rally Dakar, Juan Cruz Yacopini sufrió un gravísimo accidente mientras estaba en el Dique El Carrizal. El hecho ocurrió cuando el piloto saltó al agua desde su lancha, sufriendo una lesión medular.

La salud de Juan Cruz Yacopini se agravó cuando, durante el traslado sanitario, padeció un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a una intervención médica de urgencia.

Luego de más de dos semanas, en las cuales estuvo internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo, Juan Cruz Yacopini fue trasladado lnstituto a Buenos Aires.