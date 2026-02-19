El posteo de Juan Cruz Yacopini que ilusiona a sus seguidores mientras se recupera del accidente

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini publicó un emotivo mensaje este jueves mientras se recupera del accidente que sufrió el 19 de diciembre pasado en El Carrizal.
"Siempre a mi lado derecho hermano! Qué pedazo de visita, te prometo que voy a cambiar esta sillita por el auto de nuevo jaja. Te quiero mucho Dani Oli", dijo el joven de 26 años este jueves al hablar del encuentro que tuvo con Daniel Oliveras, su copiloto.
Con ese posteo el mendocino, que fue exitoso en el Rally, ilusionó a sus seguidores por una vuelta en el futuro al automovilismo.
"Para mí es como un hermano. Que haya sufrido estas lesiones de gravedad a pocos días de viajar al Dakar, me da mucha tristeza”, había dicho el 29 de diciembre pasado Oliveras al hablar de la salud de Yacopini.
“Mi pensamiento está con él, y mi objetivo es que se recupere para poder volver a competir juntos. Primero hay que ver cómo evoluciona su lesión, porque todavía no sabemos exactamente su gravedad. Cuando la sepamos, veremos qué nos presenta el futuro", había dicho quien acompañó a Yacopini a coronarse campeón del Mundial de Bajas de la FIA.
Antes de viajar a Arabia Saudita para competir en el Rally Dakar, Juan Cruz Yacopini sufrió un gravísimo accidente mientras estaba en el Dique El Carrizal. El hecho ocurrió cuando el piloto saltó al agua desde su lancha, sufriendo una lesión medular.
La salud de Juan Cruz Yacopini se agravó cuando, durante el traslado sanitario, padeció un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a una intervención médica de urgencia.
Luego de más de dos semanas, en las cuales estuvo internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo, Juan Cruz Yacopini fue trasladado lnstituto a Buenos Aires.